-KILIÇDAROĞLU: KUL HAKKI YİYENLER AFFEDİLMEZ İNEGÖL (A.A) - 16.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardan yanlış politikalarının hesabının mutlaka sorulacağını belirterek, ''Yüce Divan'da beraat etseniz de Allah katında affedilmeyeceksiniz. Çünkü kul hakkı yiyenler affedilmez'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hükümet Meydanı'ndaki mitinge, programının uzaması nedeniyle 1,5 saat geç başladı. CHP liderinin bulunduğu otobüsün meydana girişi ve çıkışında kalabalık nedeniyle güçlük yaşandı. ''Herkesin hakkını korumak için, millete hizmet için yola çıktım. Emrinizdeyim'' diyen Kılıçdaroğlu, CHP iktidarının tek hedefinin halkın zenginleşmesi ve refahı olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, inançlara ve etnik kimliğe saygılı olduklarını, halkın sorunlarıyla ilgilendiklerini vurguladı. AK Parti'nin, halka hesap vermekten korktuğu için Anayasa değişikliği ile yargıyı yeniden yapılandırmaya çalıştığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Halka hesap vermekten niye korkuyorsun, gizli kapaklı işin mi var? Halka hesap vermekten korkan bir siyasi partinin mutfağında hazırlanan Anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz'' diye konuştu. Miting meydanındaki ''Kalmadı süt, et, AKP'yi defet'' yazılı pankarta dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ''AKP'yi sandıkta beraber götüreceğiz. Demokratik yollardan götüreceğiz. Birinci ulusal Kurtuluş Savaşı'nı savaş meydanlarında verdik. Şimdi ikinci ulusal kurtuluş savaşını sandıkta vereceğiz'' diye konuştu.