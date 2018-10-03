Kılıçdaroğlu: Kriz miriz yok diyorlar, sarayda kriz yok vatandaşın mutfağında yangın var

Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Kriz miriz yok' diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı. Sarayda kriz yok. Niye yok? Elektrik parası, doğalgaz parası yok" dedi. Belediyecilik anlayışlarının diğerlerine benzemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz, kul hakkı yemeyiz. Her kuruşun hesabını veririz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 22 milyon liraya mal olan kapalı pazar yeri, katlı otopark ve hal binası için düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, tek arzusu ve hedefinin ülkenin neresinde olursa olsun, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, büyük herkesin mutlu yaşadığı bir Türkiye olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye. Herkesin alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye. En büyük arzum bu. Bunun için çalışıyorum" diye konuştu.

"Ben, saraylara meraklı biri değilim, saraylarda oturmuyorum, saraylarda oturmayacağım da"

"Halk gibi evimde oturacağım. Huzur içinde çoluk çocuğumla oturacağım. Bunu arzuluyorum. Çünkü biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Biz halktan yanayız, halk gibi yaşamak isteriz. Halk gibi beslenmek isteriz, halk gibi halkın arasında gezmek isteriz. Ben 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezmem. 3 bin kişilik koruma ordusuyla birisi geziyorsa, o halkın cumhurbaşkanı olamaz. Yoktur böyle bir şey. Kimden korkuyorsunuz, kimden çekiniyorsunuz? Kendi halkından korkan, kendi milletinden korkan bir insan olabilir mi, bir yönetici olabilir mi? Halkın arasına girmesi lazım, oturması, konuşması lazım, derdini dinlemesi lazım, çayını, kahvesini içmesi lazım, evini gezmesi lazım. Sen bunları yapmayacaksın sarayında oturacaksın. Batsın o saray eğer öyleyse. Kışlık saray yetmeyecek bir de yazlık sarayı olacak. Yazlık sarayı yetmeyecek bir de uçan sarayı olacak. Peki halk nerede? Millet nerede? Nerede yaşıyoruz biz? Biri uzayda yaşıyor halktan kopuk, biz de halk olarak hep beraber yaşıyoruz."

Kılıçdaroğlu, bugün enflasyon rakamının açıklandığına değinerek, şunları söyledi:

Bir aylık enflasyon, yıllık demiyorum. Bir aylık enflasyon yüzde 6,3. Enflasyon ne demektir? Enflasyonu belki gazetelerde şöyle okursunuz: Efendim fiyat artışı demektir. Enflasyon fiyat artışı demektir, doğrudur ama enflasyonun anlamı şudur: Bütün zamanların faturasını millet ödeyecek demektir. Enflasyon budur. Sanayici dışarıdan mal getirir. Dolar, Türk lirası karşısında yükselmişse sanayici o malı alır, üstüne karını ilave eder, maliyetini yapar ve toptancıya verir. Toptancı üzerine karını ekler, götürür esnafa verir. Esnaf üzerine karını ekler, size satar. Yani kimse zarar etmez oradan. Faturayı kim öder? En son alıcı olan öder. Kim o? Vatandaşlar."