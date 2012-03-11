Kılıçdaroğlu: Köşk'e bizim göstereceğimiz aday çıkacak

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim göstereceğimiz aday büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanlığını kazanacak. İkinci turda zaten kendiliğinden uzlaşma kapısı aralanacak" dedi. Kılıçdaroğlu, Oslo görüşmelerini işaret ederek, görüşmeleri MİT'in yerine akil adamlardan oluşacak bir heyetin yapmasını gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Akil adamlar her türlü görüşmeyi yapabilirler. Gelirler o görüşmeler hakkında milletvekillerine bilgi verebilirler. Sonuçta yasaysa yasalar çıkarılır, başka adımlar atmak gerekirse atılır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla Habertürk ekibiyle yemekte bir araya geldi. 22 Mayıs’ta genel başkanlık koltuğunda ikinci yılını dolduracak olan Kılıçdaroğlu, iki yıllık dönemi, bundan sonra atacağı adımları ve sıcak gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



1+8+4 OLSUN: AKP; 4+4+4 teklifini 28 Şubat’ın rövanşı görüyor, “28 Şubat’ın izlerini sileceğiz” diyor. Oysa 8 yıllık eğitim 28 Şubat’tan çok çok önce planlandı. Eğitim politikasını ilgilendiren bir konunun böyle bir anlayışla getirilmesi felaket bir şeydir. Talim ve Terbiye toplanır okullara Kürtçe de, İtalyanca da seçmeli ders koyabilir. Engel yok. Biz 1+8+4 olmasını istiyoruz. Böyle bir düzenlemeyi destekleriz. Temel eğitimin amacı iyi yurttaş yetiştirmektir. Doktoru da, mühendisi de, imamı da, müftüsü de aynı temel eğitimden geçmeli. 8 yıllık temel eğitim birlikte öğrenmeyi ve beraberlik ruhunu öğretiyor. Çocuk kimliğini, dinini, ırkını, inancını daha ileriki yaşlarda öğrenebilir. Ama çocuk temel eğitimde birlikte olmalı. 4. yıldan itibaren bunu yaparsanız çocuk yaşta ayrışmayı getirirsiniz..



ENDİŞEM VAR: Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na çok iyi niyetle katkı veriyoruz. Ama nasıl sonuçlanır onu bilemiyorum. Biraz endişeliyim. Endişem AKP samimi değil, ondan kaynaklanıyor. Biz, “12 Eylül’ün izlerini gerçekten silmek istiyor musunuz? Samimiyseniz, gelin yüzde 10 seçim barajından başlayarak, Siyasi Partiler Yasası’nı değiştirelim” dedik. Kabul etmediler. Mevcut durumu sürdürmek istiyorlar.



ADAYIMIZ KAZANACAK: Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünmüyorum. Merkez sağın oylarını da alabilecek, kazanabileceğimiz bir adayla yola çıkmanın Türkiye açısından daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bizim göstereceğimiz aday büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanlığını kazanacak. İkinci turda zaten kendiliğinden uzlaşma kapısı aralanacak.



"Hedefimiz üç büyükşehir"



YEREL SEÇİMLER: Yerel seçimler için şimdiden hazırlık yapıyoruz. Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerde aday adaylarını halka soracağız. Aday şudur, demenin ötesine geçmemiz gerekiyor. Adaylarımızı önceden belirlemeyi planlıyoruz.



SARIGÜL’ÜN ADAYLIĞI: (Mustafa Sarıgül CHP İstanbul Büyükşehir adayı olacak mı?) Kimseye kapalı değiliz. Özel bir önyargı söz konusu değil.



CHP’DE TABULAR YIKILDI: Genel Başkan olduğum günden bugüne CHP’de o kadar çok şey değişti ki. Birçok tabu yıkıldı. Devrim niteliğinde değişikliklere imza attık. “Yerel yönetimler özerklik şartını uygulayacağız” dedik, eskiden kimse bunu ağzına alamazdı. Gidip Van’- da Kürt sorunu için arama konferansı yaptık. CHP’deki değişikliklerin dökümünü çıkartıyorum. Şimdi sıra parti programını yenilemeye geldi. Evrensel değerlere uygun bir parti programı ortaya çıkaracağız. 81 ille ilgili raporlarımız, yeni projelerimiz var... CHP’de kopma da olmaz, yeni oluşum da olmaz. Parti’deki birlik ve beraberlik böyle devam eder.



"27 Nisan'a karşı çıkmalıydık"



27 NİSAN: 27 Nisan (e-muhtıra) olayına CHP o dönem çok net karşı çıkmalıydı. O dönemdeki açıklamalar net değildi. 28 Şubat farklı bir olay.



DERVİŞ KURTARDI: Bizim şöyle bir şansızlığımız var. Ekonomilerin kötü gittiği, krizin yoğun olduğu dönemlerde sol, sosyal demokrat partiler iktidara geldi. Ecevit başbakandı, ciddi bir kriz yaşandı. Kemal Derviş geldi, krizden aldı Türkiye’yi çıkardı. Parsasını da AKP topladı.



"MİT yerine akil adamlar görüşsün"



OSLO SÜRÜYOR: (Kürt sorunu konusunda süreç nereye gidiyor?) Süreç, Başbakan’ın bilgisi dahilinde büyük bir ihtimalle gerçekleşiyor. Oslo sürecinin devam ettiğini düşünüyorum. Görüşmeler, pazarlıklar devam ediyor. AKP kendi içinde bu sorunu ne kadar çözer onu bilmiyorum. Belli şeyleri ısrarla CHP’ye söyletmek istiyorlar.



CHP’NİN ÖNERİSİ: Anayasa’da olduğu gibi Kürt sorununu çözüm noktasında da bir uzlaşma komisyonu kurulmasını, partilerin göstereceği adaylarla akil adamlardan oluşan bir alt çalışma grubu oluşturulmasını istiyoruz. Tüm partiler eşit temsil edilecek. Akil adamlar her türlü görüşmeyi yapabilirler. Gelirler o görüşmeler hakkında milletvekillerine bilgi verebilirler. Sonuçta yasaysa yasalar çıkarılır, başka adımlar atmak gerekirse atılır. Başbakan “Bu olmaz” dedi. Sen getir o zaman çözüm önerisini. Devlet illegal yapının içine bürokratını ancak ajan düzeyinde koyabilir. Bir görüşme yaptırmaz.



Habertürk'ün yemeğine kimler katıldı

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın ev sahipliğini yaptığı yemeğe Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Sencer Ayata, Sezgin Tanrıkulu, Perihan Sarı, Gökhan Günaydın, Habertürk TV Haber Genel Yönetmeni Suat Toktaş, Habertürk Gazetesi yazarları Serdar Turgut, Soli Özel, Yavuz Semerci, Nihal Bengisu Karaca, Habertürk Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Ahmet Dirican, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu, Habertürk Program Yapımcısı Belkıs Kılıçkaya, Habertürk Muhabiri Düzgün Karadaş, Habertürk TV Muhabiri Çimen Çetin katıldı.