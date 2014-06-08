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Politika

Kılıçdaroğlu: Köşk seçimlerinde HDP'lilerin oyuna talibiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜBİTAK'ın Başbakan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydına 'montaj' diyen rapor için 'Uluslararası saygın bir kuruma göndersinler' dedi

08 Haziran 2014 18:15

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin HDP ve BDP'ye çağrı yaparak, “Çözüm sürecinin inşaası karşılıklı güvene dayanmalı. Ancak ortada iki tarafın birbirine güvenmediği bir tablo var. Karşılıklı güveni tazeleyecek, sorunu kararlılıkla çözecek tek parti ise CHP. Bu nedenle onların da oyuna talibiz” dedi. Kılıçdaroğlu, 17 aralık sürecinde ortaya çıkan ve Başbakan Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına 'montaj' raporunu veren TÜBİTAK’ı da eleştirerek, “Hiçbir inandırıcılığı yok o raporun. Uluslararası saygın bir kuruma göndersinler” ifadesini kullandı.

Almanya'da Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''Adayımız gerçekten de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, özgürlüğü, örgütlü toplumu savunan biri olacak. Farklılıkları zenginleşme gören biri olmalıdır. O çerçevede HDP'nin tabanını oluşturan Kürt vatandaşlarımızın, diğer tüm vatandaşlarımızın CHP'nin göstereceği ya da destekleyeceği adaya destek olmalarını bekleriz'' dedi.

Kılıçdaroğlu, çözüm sürecinin temel unsurunun "karşılıklı güven" olduğunu vurgulayarak "Çözüm sürecinin inşaası karşılıklı güvene dayanmalı. Ancak ortada iki tarafın birbirine güvenmediği bir tablo var. Sorunu kararlılıkla çözecek tek parti CHP. Bu nedenle onların da oyuna talibiz. BDP-HDP tabanı sosyal demokrat bir partinin sesine kulak vermeli" dedi.

 

TÜBİTAK'ın ses kaydı raporu

 

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, Başbakan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına montaj diyen TÜBİTAK raporu da vardı. Kılıçdaroğlu rapor için, ''Hiçbir inandırıcılığı yok o raporun. Uluslararası saygın bir kuruma göndersinler" dedi.

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