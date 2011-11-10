-Kılıçdaroğlu KKTC'de Cumhuriyet törenlerine katılacak ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, 14-15 Kasım günlerinde KKTC'de, Cumhuriyet Bayramı tören ve etkinliklerine katılacağı bildirildi. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ve eşinin, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilecek törenler ve bu çerçevede yapılacak etkinliklere davet edildiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, Parti Meclisi üyesi Hüseyin Pazarcı ve CHP Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan ile 14 Kasım pazartesi günü 22.55'te Ankara'dan Lefkoşe'ye hareket edeceği, salı günü de törenlere katılarak akşam saatlerinde Ankara'ya döneceği kaydedildi.