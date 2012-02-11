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Politika

Kılıçdaroğlu: Kişiye özel yasa olmaz

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabı aracılığıyla, ''Demokrasinin ve kanun önünde eşitliğin olduğu bir ülkede kişiye özel düzenleme yapılmaz'' açıklamasında bulundu.

11 Şubat 2012 17:17

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabı aracılığıyla, ''Demokrasinin ve kanun önünde eşitliğin olduğu bir ülkede kişiye özel düzenleme yapılmaz'' açıklamasında bulundu.
 

AKP'nin MİT Kanunu'nda değişiklik getiren teklifine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.


CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.


Kılıçdaroğlu, Twitter'da şu açıklamalarda bulundu:


''Demokrasinin ve kanun önünde eşitliğin olduğu bir ülkede kişiye özel düzenleme yapılmaz. Anti-demokratik yasalar tümden ele alınır. Hem söyledik hem kanun teklifi verdik; CMK'nın 250, 251 ve 252'nci maddelerini kaldıralım, Özel Yetkili Mahkemeleri kapatalım dedik. AKP yarattığı canavardan kurtulmaya çalışıyor, ama hukuku dolanarak bu iş olmaz. Gelin ülkeyi bu sıkıyönetim mahkemelerinden kurtaralım. Diğer yandan Başbakan bu sürecin iç ve dış aktörlerini, hedeflerini ve neyi tasarladıklarını halka bütün çıplaklığı ile anlatmalıdır.''

 

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