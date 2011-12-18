Kılıçdaroğlu: Kişiye göre yasa değişikliği yaparsanız demokrasiye ihanet edersiniz

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın görev süresine yönelik tartışmalara ilişkin, "Hukuk herkes için geçerlidir. Kişiye göre düzenleme yaparsanız hukuka, demokrasiye ihanet etmiş olursunuz" diye konuştu.





Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı'nın (Tunçvak) Vedat Dolakay Kokteyl Salonu'nda düzenlenen 'Aşure Günü'ne katılan Kılıçdaroğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin tartışmalara değindi. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi ve görev süresinin 5 yıl olduğuna dair anayasa değişikliği yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Halkın iradesi böyle tecelli etti. Şimdi geldik, efendim geldik 5 yıl olmaz 7 yıl olsun mevcut Cumhurbaşkanı. Siz 7 yılı 5 yıla indirmediniz mi? İndirdiniz. Milletvekilliği seçimini de 5 yıldan 4 yıl indirmediniz mi? İndirdiniz. Süre doldu. Şimdi 5 yıl değil 7 yıl olsun. Niye milleten korkuyorsunuz. Dünyada hiçbir demokrasi yoktur ki bir kişiye makam yaratmak için 7 yıllık süre olsun. Ben Başbakanın, daha benim başbakanlık sürem dolmadı. Bunun keyfini çatayım. Sürem dolsun, AKP'nin tüzüğünün öngördüğü sürede dolsun, sonra da başka bir yerde başka bir keyif çatayım. Nerede Cumhurbaşkanlığı?. Kişiye göre anayasa olmaz, kişiye göre hukuk olmaz. Hukuk herkes için geçerlidir. Kişiye göre düzenleme yaparsanız hukuka, demokrasiye ihanet etmiş olursunuz" diye konuştu.



Önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası'na ilişkin yasa tasarısına da değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "O yasa Cumhurbaşkanı'nı görev süresini belirleyen yasa değil. O yasa Cumhurbaşkanı adayları nasıl, hangi koşullarda ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı adayları seçim propagandası yaparken gelir kaynaklarını nereden bulacak. Bununla ilgili kurallar. Cumhurbaşkanı'nın süresi ile ilgili kurallar anayasada yer alır. Ne diyor anayasa; 5 yıl da bir istisna olabilir mi? Olabilir. Nerede koyacaksınız istisnayı? Anayasada. Diyeceksiniz 5 yıl da bir yapılır ama mevcut Cumhurbaşkanı 7 yıl yapar. Böyle bir madde kondu mu? Hayır yok böyle bir madde. Şimdi siz bir hukuk normunu aynı düzeydeki hukuk normu ile değiştirebiliriz. Yani anayasa değişikliği anayasayla, yasa değişikliği yasayla , tüzük değişiklikleri tüzükleri tüzükle, yönetmelik değişiklikleri yönetmelikle yapılır.Siz yönetmelikle anayasada değişiklik yapamazsınız, kanunla anayasada değişiklik yapamazsınız. Anayasal değişiklikler anayasa ile olur."



Cumhurbaşkanlığı seçiminde eski sisteme dönülmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'nın parlamentodan seçilmesi lazım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı icra organı değildir, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Sembolik bir makamdır. Bizim hukuk sistemimizde de geleneklerimizde de böyledir. Eski cumhurbaşkanları kendilerine verilen görevin fazlalığından hep şikayet etmişlerdir. Üniversite'ye rektör atama niye Cumhurbaşkanı'nın görevi olsun. Üniversiteler kendilerine rektör seçemiyorlar mı? 12 Eylül darbesinin izlerini silelim derken 12 Eylül hukukunun arkasına saklanmak doğru değil. Kişiye özel düzenleme değil, evrensel hukuka göre bir düzenleme getirmelisiniz" dedi.





