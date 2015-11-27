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Kılıçdaroğlu: Kimse basın özgür, yargı tarafsızdır demesin!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına tepki gösterdi

27 Kasım 2015 00:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'ları haberi nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Suçu işleyenler değil de, suçun haberini yapanlar tutuklanıyorsa kimse 'Türkiye’de basın özgür, yargı bağımsız ve tarafsızdır' demesin'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CanDündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasının ardından tepkisini Twitter'dan dile getirdi. 

Kılıçdaroğlu, "Suçu işleyenler değil de, suçun haberini yapanlar tutuklanıyorsa kimse 'Türkiye’de basın özgür, yargı bağımsız ve tarafsızdır' demesin." dedi.

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