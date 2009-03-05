Kılıçdaroğlu, kılıç balığına karşı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kumkapı Balık Hali'ni ziyaret etti. "Başkan seçildiğim ilk hafta buraya geleceğim" sözü verdi.





Partisinin Fatih Belediye Başkan adayı Can Özyedierler ve bazı partililerle hale gelen Kılıçdaroğlu, kendisine ''Hoş geldiniz'' diyen balıkçılarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.



Balıkçıların saat 04.00'te işe başladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, bir balıkçının, seçimi kazandığı takdirde de ziyarete beklediklerini ifade etmesi üzerine ''Medyanın önünde söz veriyorum. Kazandıktan sonra ilk buraya geleceğim'' dedi.



Kılıçdaroğlu, bir başka balıkçının ''Bizim için bir projeniz vardır inşallah'' demesi üzerine de ''Sizin rahat balık avlamanız, rahat pazarlama yapmanız için her türlü imkânı sağlayacağız. İstanbullulara balığın zevkini yaşatıyorsunuz'' diye konuştu.



Bu sırada söz alan başka bir balıkçı, ''Seçim zamanı geliyorlar. Seçim bitti mi tamam. 5 yılda bir geliyorlar'' şeklinde tepki gösterdi.



Bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan da kimin cumhurbaşkanı olacağını size sormuştu. Seçimleri nasıl görüyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine balıkçılardan biri, ''Başkanım da bize soruyor. Hangi partinin kazanacağını'' dedi.



Balıkçıların, semt pazarlarında balık satamamaktan yakınmaları üzerine Kılıçdaroğlu, ''Oralarda balıkçılarla ilgili özel mekânların açılması lazım. O özel mekânlar açıldığı zaman balıkçılarımız da semt pazarlarında balıklarını satar. Belediye olarak da biz bu mekânları yaratmaya hazırız. Pek çok Avrupa ülkesinde de bu uygulama var'' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, seçildiği takdirde kendilerine yönelik vaatlerini unutmamasını isteyen balıkçılara ''Beni belediye başkanı seçerseniz, seçildiğimin ilk haftası buraya geleceğim'' sözünü tekrarladı.



Protesto edildi



Bu sırada, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bazı balıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Kadir Topbaş lehine slogan attı.



Kılıçdaroğlu'na, ''Siz bu yükü kaldıramazsınız'' şeklinde tepki gösteren bir balıkçı ile CHP'li gruptan bazı kişiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



Daha sonra gazetecilere ziyaretini değerlendiren Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Kumkapı'daki hali başka yere taşımak istediğini belirterek, ''Ancak arkadaşlar, buraya özellikle Anadolu yakasından da çok sayıda kişinin geldiğini, alışveriş yaptığını, o nedenle buranın korunmasını istiyor. Buranın bazı sorunları var. Aslında o sorunları çözmek mümkün. Sosyal donatılarını genişletebilirsiniz. Daha güzel bir ortam yaratabilirsiniz'' şeklinde konuştu.



Balıkçıların KDV oranından da şikâyetçi olduklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ancak bu konunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çözeceği bir sorun olmadığını söyledi.

Kılıç Balığı pazarlığı



Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilerin isteği üzerine bir kılıç balığı ile poz verdi. Kılıçdaroğlu, poz verdiği kılıç balığını kendisine 500 TL'ye satmayı teklif eden balıkçıya, ''Kadir Bey olsaydı bunu hemen alabilirdi'' dedi.



Balıkçının, ''Siz de daha önce SSK gibi önemli kurumlarda daha paralı işler yaptınız'' cevabı üzerine, Kılıçdaroğlu, ''Ama bende o kadar para yok'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Haldeki tepkileri nasıl buldunuz?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Olumlu tepkiler de var, olumsuz tepkiler de. Onu doğal karşılamak lazım. Herkesin kendine göre bir siyasal düşüncesi var. O siyasal düşünceden sempati duyanlar da var, sempati duymayanlar da var'' cevabını verdi.

