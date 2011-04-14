-KILIÇDAROĞLU: KEŞKE BU SORULARA MUHATAP OLMASAYDI ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Gönlümde yatan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının bu sorulara muhatap olmaması. Eğer bu tür sorulara bir Başbakan muhatap oluyorsa, Türkiye'de demokrasinin geldiği nokta açısından bizi yaralıyor. Keşke daha farklı sorular sayın Başbakan'a sorulabilseydi" dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan'ın AKPM Genel Kurulunda yaptığı açıklamaların hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine, "Gönlümde yatan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının bu sorulara muhatap olmaması. Eğer bu tür sorulara bir Başbakan muhatap oluyorsa, Türkiye'de demokrasinin geldiği nokta açısından bizi yaralıyor. Keşke daha farklı sorular Sayın Başbakana sorulabilseydi" dedi. Kılıçdaroğlu, bir başka gazetecinin, CHP'nin milletvekili aday listesine yapılan eleştirileri sorması üzerine ise "bu konunun parti içi bir mesele olduğunu" söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin Türkiye'deki basın özgürlüğüne yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'de özgürlüklerin yeterince olgunlaşmadığını sadece ABD Büyükelçisi değil, Avrupa'daki parlamenterler, Türkiye'deki entelektüel çevreler de dile getirdiler. Önemli olan Türkiye'de demokrasiyi ve özgürlükleri genişletmektir. Sayın Başbakan oraya (Strasbourg) gitti, bu tür sorulara muhatap oldu. Şimdi onlar Türkiye'ye heyet gönderiyorlar, medya üzerindeki baskıları araştırmak üzere. Yargının bağımsız olduğunu söylüyor Sayın Başbakan, oysa yargının bağımsız olmadığını, AB'nin raporları defalarca yazdı. Hatta bu raporlardan birisine Sayın Başbakan dengeli bir rapor demişti. Ne değişti Türkiye'de; değişen bir şey yok. O nedenle Sayın Başbakana yöneltilen sorular bizim açımızdan dikkate alınmalı, hükümet dikkate almalı. 'Ben niçin bu sorulara muhatap oluyorum, keşke olmasaydım' diyebilmeli Başbakan ve bu konuda daha kararlı daha tutarlı bir tutum izlemeli."