Kılıçdaroğlu kendini Bahçeli'nin bu görüntüsüyle savunacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu o konuşmasında, "FETÖ'nün 1 numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim" demişti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun avukatları, mahkemede savunma yaparken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasından yararlanmaya hazırlanıyor.

OdaTV'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatları, MHP lideri Bahçeli’nin, 2015’te Kahramanmaraş mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine verdiği yanıtı kullanacak.

Bahçeli o mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Be hey densiz, be hey kanun tanımaz, ahlak bilmez… Sen cumhurbaşkanısın sen devletin başısın. Ne geziyorsun meydan meydan, bizimle ne uğraşıyorsun. Kahramanmaraş sana güvendi oy verdi, bunu zelil etmeye ne hakkın var? Erdoğan oyundur yalandır, aldatmadır, komplodur, tuzaktır, riyadır, ihanettir. Erdoğan sen Esad'ın kirli bir kopyası, Pensilvanya'nın eski sevdalısı, Washington'un daimi tutsağı, Kandil'in tavizsiz havarisi, Ermeni hısımı, Türklüğün yaşayan düşmanısın. Ve sen bizim milliyetçiliğimizle ilgili ahkam kesmen için önce eğilip ayaklar altına aldığın milliyetçiliği kaldıracak kadar onurlu ve haysiyet sahibi olman gerekir”ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin o konuşması için tıklayın