Kılıçdaroğlu: Kaygıya gerek yok; programımızı iptal etmedik; 1 şehidimiz var!

Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada konvoyu silahlı saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu an güvenli bölgedeyim, kaygıya gerek yok; programı iptal etmeyeceğiz" açıklaması yaptı.

NTV canlı yayınına bağlanan CHP liderinin ilk açıklaması şöyle:

"Şu anda güvenli bölgedeyiz, çatışmalar devam ediyor. Bölgede çatışan erlerimiz var inşallah onlara bir şey olmaz. Ben iyi durumdayım, çatışma bölgesinden çıktık. Kara Yolları'nın bulunduğu binadayız, inşallah çatışma bölgesinde can kaybı olmaz."

"1 şehidimiz olduğu haberi geldi"

Daha sonra Habertürk canlı yayınına bağlanan Kılıçdaroğlu, "çıkan çatışmada bir kişinin şehit olduğu yolunda bilgi aldıklarını" ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Programımızı iptal etmedik. Belediye binamız yeni yapıldı, açılışına gideceğiz. Sayın İçişleri Bakanımız aradı, Jandarma helikopter gönderecek, programımıza devam edeceğiz.

Bir terör eylemiyle karşı karşıya kalındı. Keşke ülkemizde terör olmasa. Allah'ın verdiği bir canımız var, o da bu memleket için feda olsun. Bir şehidimiz olduğu haberini aldık. Araçta uzun süre bekledik. Bu tür olaylarda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüştüm, teşekkür ettim."