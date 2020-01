Kılıçdaroğlu, Kapadokya'da tasarımcı gençlerle buluştu

NEVŞEHİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sürpriz bir şekilde, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün desteklediği ve Tasarım, Araştırma ve Katılım (TAK) Kartal tarafından organize edilen \'Tasarımcılar Kapadokya’da\' teması ile gerçekleştirilen kampın kapanışına katıldı.

Dün akşam, 79 üniversiteden 420 tasarım öğrencisinin katıldığı ve 3 gün süren TAK Kamp\'ın kapanışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ve yönetimi, CHP Acıgöl İlçe Başkanı Halil Aytekin, CHP Gülşehir İlçe Başkanı Yakup Özmen, TAK Kartal Kurucusu ve Şehir Plancısı Faruk Göksu, Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Cem Çetin, Kapadokya Kartal Hotel Genel Müdürü Şahap Hanoğlu, Türkiye’nin dört bir yanından öğretim üyeleri ve tasarım öğrencileri katıldı.

TAK Kamp’ına 79 üniversiteden katılan 420 tasarım öğrencisi, Kapadokya\'yı 10 farkı temada ele aldı. Tasarım öğrencileri; Hacıbektaş Vizyonu, Kapadokya Kartal Hotel, Çiftlik, Hacıbektaş Belediye Meydanı, Gülşehir Kartal Meydanı, Deliklitaş, Dedebağ, Beştaş, Gülşehir ve Eski İzler Yeni Çizgiler alanında yürütücüler öncülüğünde tasarım çalışmalarını gerçekleştirdi. İki gün süren keşif ve çalışmaların ardından tasarımcılar gruplar halinde yapmış oldukları tasarım çalışmalarını, Kılıçdaroğlu ve Öz’ün aralarında bulunduğu izleyicilere sundu. Öğrenciler tarihi dokuya sahip Kapadokya bölgesinde geçmişin izlerini yansıtan ve geleceğe ışık tutan tasarımları ile tam not aldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımından önce konuşma yaparak katılımcılara bir sürprizinin olduğunu söyleyen Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz şunları kaydetti:

\"Hepinize teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Sizlere bir sürprizimiz var. Bağlı olduğum bir kurum var ve o kurumdan sizleri burada görmek isteyen biri var. Biraz sonra aranızda olacak. Sizler tahmin edin şimdilik... Arkadaşlar, sizleri iki gündür takip ediyoruz. O kadar güzel işbirliği içinde çalışmalar yaptınız, o kadar kendinizi verdiniz ki alkışları sizler hak ediyorsunuz. Biz sadece sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Gülşehir ve Hacıbektaş belediye başkanları buradalar, ben de buradayım. Can kulağı ile sizleri dinleyeceğiz. Sizler ekip çalışmanızı çok güzel bir şekilde yaptınız. Dün de söylediğim gibi Türkiye’nin değişik kentlerinden gelerek bir aşure oluşturdunuz. Aşurenin içine giren her tadın genel tadına olan katkısı gibi sizin de her birinizin katılımı ortaya çok lezzetli bir tat çıkardı. Gittiğiniz her yerde bu tadı yaymanızı temenni ediyorum. Sabırsızlıkla sunumlarınızı bekliyorum.\"

Başkan Altınok Öz’ün konuşmasının ardından katılımcıların şaşkın bakışları ve ardından da yoğun tezahürat ve alkışları eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu, kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan CHP Lideri, tasarımcılara siyasetçilerin aslında çok konuştuğunu anlatan bir anekdottan bahsederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Her kentin bir kimliği var. Tasarımlarınızı yaparken mutlaka o kentin kimliğini dikkate almanızı isterim. Bugünü gördükten sonra geleceğe dair umutlarım daha da güçlendi ve perçinlendi. Bu ülkenin gençleri, yani sizler, Türkiye’yi çağdaş uygarlığa taşıyacak olanlarsınız. Dolayısıyla sizler bizlerden çok daha iyi yetişmek ve hayatı bizden çok daha iyi sorgulamak durumundasınız. Hayatı sorguladığınızdan emin olun. Türkiye’yi çağdaş uygarlığa taşımak için bütün olanaklar var. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Birçok üniversiteden buraya geldiniz. Siyaseti, aldığınız eğitimleri, kısacası size sunulan her şeyi muhakkak sorgulayın. Sorguladığınız takdirde Türkiye daha güzel ve farklı yerlere taşınmış olacak. Ben buradaki sunumları yapan, katkı veren herkese, bütün arkadaşlara ve Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’e yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum.\"

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, grup yürütücülerine ve genç tasarımcılara katılım ve katkı sertifikalarını takdim etti. Kapanıştan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlerin arasında girerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 14 Ekim\'de Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri\'ne de katılacağı belirtildi.



