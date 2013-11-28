Kılıçdaroğlu: Kamer Genç'in Emine Erdoğan'a müdahalesi doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın konuşmasına yaptığı sözlü müdahaleyi doğru bulmadığını söyledi. Genç'e yapılanın da doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Kamer Genç’e yapılan müdahale de doğru değildir. İki yanlış var, iki yanlıştan bir doğru çıkmaz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir Ticaret Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın konuşmasına yaptığı sözlü müdahaleyi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Hanımefendinin konuşmasına müdahale etmek doğru değildir, bir kadının konuşmasına müdahale etmek doğru değildir. Japonya Büyükelçiliği’nde yapılan toplantı Japonya’nın topraklarında yapılmış sayılır. Müdahale doğru değildir. Kamer Genç’e yapılan müdahale de doğru değildir. İki yanlış var, iki yanlıştan bir doğru çıkmaz” diye konuştu.

Dershanelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Dershaneleri kapatacağım diyorsunuz yapmanız gerek şudur; çocukların ihtiyaç duymayacakları bir eğitim sistemini getiriyorsanız biz size destek vermeye hazırız. Hiçbir anne-baba gönüllü olarak göndermiyor, zorunlu olarak gönderiyor. Boğazından kesip gönderiyor. Bu sistemi yaratan eğitim sistemi. Dershane sahiplerini suçlamak kadar yanlış bir şey yok. 50 bin öğretmen, 100 bin insan dershanelerden geçimini sağlıyor. Ne yapacaksınız bunları atacak mısınız? Siz yeni işsizlik alanları yaratıyorsunuz.

Kılıçdaroğlu, bir gazete yayımlanan MGK’ya ait olduğu öne sürülen belgeyle ilgili olarak ise “İktidarın iki yüzlü politika izlediğini gösteriyor. Düne kadar ne söylüyordu meğer neler yapmış. Gidip belgeye imza atacaksınız, dönüp başka şeyler söyleyeceksiniz” şeklinde konuştu.