Kılıçdaroğlu: Kamer Genç zorbalığa maruz kaldı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Kamer Genç'in Meclis kürsüsünde ''zorbalığa'' maruz kaldığını öne sürerek, ''Bir yandan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksiniz, öte yandan Meclis Kürsüsünde konuşan milletin temsilcisi milletvekiline zorbalık yapacaksınız'' dedi.



Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Milletvekili Kamer Genç'in TBMM kürsüsünde ''zorbalıkla karşılaştığını, itilip, tartaklandığını'' öne sürdü.





Genç'in, Deniz Feneri e.V soruşturmasını hatırlatmak için fenerle dolaştığını, bunun AKP'lilerin tepkisini çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Genç'e yönelik zorbalığın TBMM Başkanlık kürsüsünden başladığını, AKP Grubu tarafından da zorbalığın aklandığını'' savundu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:







''Bir yandan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksiniz, öte yandan Meclis kürsüsünde konuşan milletin temsilcisi milletvekiline zorbalık yapacaksınız. Bir yandan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksiniz, milli irade diyeceksiniz, öte yandan namus sözü olarak altına imza attığınız mutabakat metnini unutacak ve milli iradenin temsilcisi milletvekillerini cezaevinde tutacaksınız. Bir yandan hukukun üstünlüğü diyecek, yargı bağımsızlığından bahsedecek öte yandan Deniz Feneri sanıkları hakkında iddianamesini hazırlayan 3 savcıyı görevden alacaksınız. Bir yandan yolsuzluklarla mücadeleden bahsedecek, öte yandan yolsuzluk şüphesi altında bulunan bir bakanı Başbakan Yardımcısı yapacak, rüşvet defterine de kağıt parçası diyeceksiniz. Bir yandan uzun tutukluluk kararlarında ısrar eden özel yetkili savcılarınız, hakimleriniz, mahkemeleriniz ile ne kadar muhalifiniz varsa içeri tıktıracak, onların yanına kattığınız şaibeli kişilerle de göz boyuyacak ve bunun adına da hukuk devleti diyeceksiniz.''





