-KILIÇDAROĞLU, KAHVALTIDA KADINLARI DİNLEDİ VAN (A.A) - 20.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Siyasette Başarı Stratejisi'' çalışması için geldiği Van'da bir grup kadınla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Edremit ilçesindeki Merit Şahmaran Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen ''Siyasette Başarı Stratejsi'' çalışmasının üçüncü ve son gün toplantısı öncesinde, otelde yöresel kahvaltıda Vanlı kadınların sorunlarını dinledi. Yöreye özgü ''Van kahvaltısı''nı çok beğendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kadınlardan hem kahvaltının özellikleri hakkında bilgi aldığını, hem de CHP'li kadınların bölgedeki çalışmalarını konuştuklarını belirtti. Van Gölü'nden ''Van Denizi'' diye bahseden Kılıçdaroğlu, ''Ben denizi ilk kez çocukluğumda burada gördüm. Vapura burada bindim. Bu yüzden Van'ın bendeki yeri çok özeldir'' dedi. Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin Aile Sigortası Projesi'nin kaynağı konusundaki eleştirilerini hatırlatması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Önce hesap kitap nasıl yapılır onu öğretmek lazım. İnsana saygı duymak lazım. Kaynak var. Bütün mesele kaynağın nasıl kullanılacağı. Kaynağı hortumcudan yana mı kullanacaksınız, fakir fukaradan yana mı kullanacaksınız? Bizim tercihimiz fakir fukaradan yana kullanılmasıdır'' diye konuştu. Vanlı kadınlardan da Aile Sigortası'nı, yörenin yoksul kesimlerinde vatandaşlara anlatmalarını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan hiç merak etmesin. Biz hesabımızı, kitabımızı biliriz. Ben eski Maliyeciyim'' dedi. Kahvaltının ardından Van Gölü kenarında basın mensuplarına görüntü veren Kılıçdaroğlu, ''Dikkatli çekin, Van Gölü canavarı çıkabilir'' diye espri yaptı. CHP'nin Van'da düzenlenen ''Siyasette Başarı Stratejisi'' çalışması bugün gerçekleştirilen toplantının ardından sona erecek.