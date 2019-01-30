"Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını istedi" iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını istediği iddia edildi. İki ismin, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştireceği de ileri sürüldü.

CHP’de gelecek Parti Meclisi (PM) toplantısında geri kalan adayların tamamının belirlenmesi hedeflenirken, bazı üyelerin salt çoğunluğu taşımadığı gerekçesiyle itiraz ettiği Kadıköy adayının da tekrar oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yeterli oyu alamadığı için geri çekilen bazı adayların gelecek PM’deki aday listesinde tekrar yer alacağı belirtiliyor. Bu kapsamda İstanbul’un Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve İzmir Bayraklı Belediye başkan adayı Cevat Durak’ın tekrar PM’ye getirileceği kaydediliyor. Son PM toplantısında geri çekilen İstanbul’un ilçelerinden Şişli ve Silivri, İzmir’in ilçelerinden Buca ve Bayraklı adayları tekrar ele alınacak. PM’de geri çekilen Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Akseki ilçelerinin de gündeme geleceği ifade ediliyor. Geri çekilen ilçelerin yanı sıra İstanbul’un Beyoğlu, Küçükçekmece, Maltepe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

Kadıköy’de tekrar eğilimi

Son PM toplantısında Kadıköy adayının 29 ret, 1 çekimser oya karşın 30 oyla kabul edilmesiyle ilgili bazı üyelerin PM Çalışma Yönetmeliği kapsamında itirazları bulunuyordu. PM’deki bazı üyelerle ilgili yönetmelikteki “Kararlar aksi bir kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır” hükmü kapsamında Kadıköy adayının aldığı 30 oyun 60 kişinin bulunduğu PM’de salt çoğunluk olmadığını, salt çoğunluğun 31 oy olduğunu dile getiriyor. CHP’de bu konuda farklı görüşler dile getirilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun tartışmaları sonlandırmak için gelecek PM toplantısında Kadıköy adayını tekrar oylamaya sunma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Son temaslar

CHP ile İYİ Parti’nin işbirliği kapsamının belirlenmesine karşın Ankara ilçeleri konusunda bu hafta içinde son bir görüşme trafiğinin yürütüleceği belirtiliyor. Bu kapsamda her iki partinin genel merkezler tarafından yetkilendirilen örgütler yetkilendirildi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’ün bir araya gelerek Ankara ilçelerini ele aldı.

Kaftancıoğlu tartışması: ‘Kılıçdaroğlu istifasını istedi’ iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü MYK toplantısında 27 Ocak’ta yapılan ve parti içinde tartışmalara neden olan PM toplantısı devam ederken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmasıyla başlayan tartışma üzerine kurmaylarına talimat verdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya Kaftancıoğlu’nu görevden alma talimatı verirken, “Ya sen görevden al ya da istifa etsin” dediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu talimatı üzerine Kaftancıoğlu’nun bugün Genel Merkez’e gelerek bir görüşme yapacağı da iddia ediliyor.