-KILIÇDAROĞLU: KADINIMIZ BAŞBAKANI SORGULAMALI ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bir Başbakanımız var, kadın-erkek eşitliğine inanmıyor. Hak, verilmez, alınır. Türkiye'deki bütün kadınlara sesleniyorum. Kadınımız, Başbakan'ın bu söylemi karşısında sandığa gittiği zaman 'Niçin ben bu ülkede ikinci sınıf yurttaş konumuna getiriliyorum' diye sormalıdır' ve Başbakanı sorgulamalıdır'' dedi. Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde düzenlenen CHP Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, toplantıya gelişinde gazetecilerin, bir gazetede yer alan ''CHP'nin oylarında anlamlı bir artış olmazsa, genel başkanlığı bırakırım'' açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı. Sözlerinin gayet açık olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Oylarda anlamlı bir artış olmadığı takdirde, genel başkanlık yapmanın alemi yok'' dedi. Anlamlı kelimesinden neyi kastettiğinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Anlamlı sözcüğünde bütün bunların hepsi yatıyor'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ileri sürdü ve ülkenin açılım politikalarıyla karıştırılığını iddia etti. ''Öyle olaylar yaşanıyor ki ilk kez bu yönetimden halk korkmaya başladı. 'Nereye gidiyoruz?' soruları sorulmaya başlandı'' diyen Kılıçdaroğlu, ancak bir umut bulunduğunu ve bu umudunu yeşerteceklerin de kadınlar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, umudun, halkın partisi CHP olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başbakan Sözde Avrupa Birliği'ne girmek için çaba harcayan bir kişidir. Acaba bu Başbakan, yurt dışına gittiğinde de 'Biz, kadın-erkek eşitliğine inanmıyoruz' söylemini dile getirebilecek mi? Getirmeyecektir, bundan kesinlikle eminim. Çünkü, takiye kültüründen gelenler, yani kafalarının arkasında başka planları olanlar, zaman zaman ağızlarından düşündüklerini dile getirirler. İşte o düşündüklerini dile getirdikleri konulardan birisi de kadın-erkek eşitliğine inanmamalarındır. Tablo bu.'' -''TÜRKİYE'Yİ AYRIŞTIRDILAR, ŞİMDİ YOKSULLUĞUMUZU SÖMÜRÜYORLAR''- CHP'nin sadaka dağıtan bir anlayışla değil, sosyal devletin ilkeleriyle hareket edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''AK Parti'nin ise iktidarını korumanın yolunu halkın fakirleşmesi olarak gördüğünü iddia etti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Onlar, yoksulluğu da sömürü alanı haline getirdiler. Bizim, inançlarımızı sömürdüler, etnik kimliklerimizi sömürdüler, Türkiye'yi ayrıştırdılar, şimdi yoksulluğumuzu sömürüyorlar. Bu acımasız iktidarı, her yere şikayet etmemiz lazım ve büyük kentin cephelerinde oturan yoksul kadınlarımıza şunu söylememiz lazım; 'Sana bir kilo makarna, bir kilo bulgur veriyorlar da neden kendilerine bölüşümde havuzlu villa düşüyor.'' -''TOPLUMDAKİ ÖFKENİN NEREDEN, NASIL ORTAYA ÇIKACAĞINI KİM BİLİYOR?''- Kılıçdaroğlu, iktidarın yanlış uygulamalarıyla sosyal devletin temeline dinamit koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Toplumu ayrıştırmak... Toplumdaki öfkenin nereden, nasıl ortaya çıkacağını kim biliyor? İnegöl'de çıktı, Dörtyol'da çıktı. Bu ülkede herkesin karnı doysaydı, bu ülke huzurlu bir toplum olsaydı bu tablolar yaşanır mıydı?''