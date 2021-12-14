Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız önlerine koyulan engelleri şikâyet konusu yapmadan aşabiliyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, karşılarına engeller çıkarıldığını söylediğini aktarırken, "Tabi gönül şunu ister, siyasal iktidarın bizim anlayışımızda belediye başkanları arasında ayrım yapmadan kente hizmet eden belediye başkanının önündeki engelleri kaldırmak ister. Bu anlayışla yola çıkarken emin olun çok şey değişir. Engeller konuyor ama ben şunu da gururla görüyorum, belediye başkanlarımızın önüne koyulan engelleri belediye başkanlarımız şikâyet konusu yapmadan onları aşabiliyorlar. Halkla kucaklaşıyorlar" dedi.

Pandemi döneminde yapılan Alan Kadıköy, Anlat Kadıköy, Dijital Kadıköy ve Gezici Aşevi gibi birçok yerin açılışı, Alan Kadıköy'de düzenlenen toplu açılış töreninde gerçekleşti.

Toplu açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun toplu açılış törenindeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hizmetin sürekliliği için bu son derece önemli"

Kadıköy Belediye Başkanımızı dinledik, yaptıklarını anlattı. Ama beni asıl mutlu eden, daha önde Kadıköy Belediye Başkanlığı yapan yol arkadaşlarına da atıf yapması. Hizmetin sürekliliği için bu son derece önemli.

"Bu geleneği de sürdürmeye kararlıyız"

Ekrem Bey, gerçekten de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belli bir sorumluluğu üstlendiğini hepimiz biliyoruz. Zor bir görev üstlendiğini de hepimiz biliyoruz. Kadıköy’ün ve CHP’li belediyelerin ihmal edildiğini de biliyoruz. Önemli olan şu, yeni anlayışın, belediyeler arasında ayrım yapmaksızın, bütün İstanbullulara hizmet eden bir anlayışın egemen olmasıdır. Aramızda bizim genel başkanımız da var, Hikmet Çetin. Biz feyzi onlardan, eski genel başkanlarımızdan aldık. Vatandaşlar arasında ayrım yapmamayı, kişinin inancı, kimliği, yaşam tarzını siyasete malzeme etmemeyi onlardan öğrendik. Bu geleneği de sürdürmeye kararlıyız.

"İstanbul'un devasa sorunlarını çözecek; buna inanıyorum"

Kadıköy Belediye Başkanımız, o kadar güzel şeyler anlattı ki acaba gelip Kadıköy’e mi yerleşsek diye. Kadıköy’de 12 yıl kaldım. İsteriz ki İstanbul’un 39 ilçesi de Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Beylikdüzü gibi olabilsin. Beylikdüzü’nde Ekrem Başkanımız orada hizmet verirken doğanın nasıl değiştiğini, vatandaş ile doğanın nasıl kucaklaştığını, yeşilin, parkların ne kadar değerli olduğunu aslında bir beton ormanı değil, beton ile yeşilin bir arada olduğunu ama barışık olduğunu bize gösterdi. Daha büyük sorumluluk aldı. İstanbul’un devasa sorunlarını çözecek. Buna inanıyorum.

"Şikayet konusu yapmadan onları aşabiliyorlar"

Engeller var, sayın Başkan engellerden söz etti. Tabii gönül şunu ister, siyasal iktidarın bizim anlayışımızda belediye başkanları arasında ayrım yapmadan kente hizmet eden belediye başkanının önündeki engelleri kaldırmak ister. Bu anlayışla yola çıkarken emin olun çok şey değişir. Engeller konuyor, ama ben şunu da gururla görüyorum, belediye başkanlarımızın önüne koyulan engelleri belediye başkanlarımız şikâyet konusu yapmadan onları aşabiliyorlar. Halkla kucaklaşıyorlar.

"Barıştırmak belediye başkanlarımızın görevi"

Rahmetli Çetin Altan der ki ‘Kentli olmak için bir kişinin üç kuşağın kentte yaşaması lazım.’ Kırsaldan kente gelirsiniz, kente yerleşirsiniz ama kırsalla ilişkileriniz devam eder. İkinci kuşak yine devam ettirir ama üçüncü kuşak kırsaldan tamamen kopar. Kentli olur. Sadece İstanbul değil, büyük metropoller, kırsaldan büyük ölçüde göç aldılar. Kırsal kültürle, kent kültürü arasında barışık bir dönem yaratmamız lazım. O kültürü alıp, kent kültürü ile harmanlamak ve kentli kültürünü, kırsal kültürü ile kavga etmeden barıştırmak belediye başkanlarımızın görevi. Bunu yapacaklar.

"Kentli olmak, bir kültürel derinlik de ister"

Kent kültürünün kendine özgü kuralları var. Kentli, sinemaya, tiyatroya gitmek ister, bir beton ormanı arasında değil parkları, yeşillikleri içinde yaşamak ister. Spor yapmak ister. Sabah kahvaltı yaparken gazete okumak, haberleri izlemek ister. Aynı zamanda kentli olmak, bir kültürel derinlik de ister. Bu da zamanla olur.

"Siyasal iktidar bunun ne kadar farkında, emin ol; hiç farkında bile değil"

Kentli olmak aynı zaman yumuşak gücün ne olduğunun da farkında olmaktır. Artık dünya yumuşak güçle yani sanatla, kültürle dünyaya egemen olmak istiyor. Kendi sanatını, kültürünü dünyanın her tarafına taşımak istiyor. Düşünün, çok önemli bir ressamınızın resmi dünyanın her tarafından konuşuluyorsa konuşulan artık bir Türk ressamının yaptığı resimdir. Eğer onun bir romanı yayınlanıyor veya bir sineması dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanıyor ve gösteriyorlar veya binlerce kişi gidip onu izleyebiliyorsa aslında o Türkiye’nin gücünü gösterir. Siyasal iktidar bunun ne kadar farkında, emin ol hiç farkında bile değil. Yumuşak gücün, sinemanın, tiyatronun, öykünün, karikatürün ne olduğunu bile aslında yeteri kadar kavramış değil. Ama bunları hep birlikte aşacağız. Asla umutsuz olmadım, olmayacağım. Sunucu arkadaşım dedi ki ‘450 kilometre hak, hukuk, adalet için yürüdü.’ Daha o bitmedi, onu sürdüreceğiz. Hakkı, hukuku, adaleti gerçekten de 7’den 70’e içimize sindirdiğimiz zaman, o zaman kendi içinde barışık olan bir Türkiye’yi ayağa kaldıracağız.”

"Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini de biliyoruz"

Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belli bir sorumluluğu üstlendiğini hepimiz biliyoruz. Zor bir görev üstlendiğini de hepimiz biliyoruz. Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin geçmişte ihmal edildiğini de biliyoruz. Ama önemli olan şu, yeni anlayışın belediyeler arasından ayrım yapmaksızın bütün İstanbullulara hizmet eden bir anlayışın egemen olmasıdır. Kadıköy Belediye Başkanımız o kadar güzel şeyler anlattı ki, gelip Kadıköy'e mi yerleşsek diye. Kadıköy'de 12 yıl kaldım. İsteriz ki İstanbul'un 39 ilçesi de Kadıköy gibi Beşiktaş gibi Sarıyer gibi Beylikdüzü gibi olabilsin" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gönül ister ki, siyasal iktidarın belediye başkanları arasında ayrım yapmadan kentte hizmet eden belediye başkanlarının önündeki engelleri kandırması. Bu anlayışla yola çıkabilirsek emin olun çok şey değişir. Ben şunu da görebiliyorum, belediye başkanlarımızın önlerine konulan engelleri belediye başkanlarımız şikayet konusu yapmadan onları aşabiliyorlar. Ve aşıyorlar. Halkla kucaklaşabiliyorlar. Son derece değerli bir şey."