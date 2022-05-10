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Kılıçdaroğlu: Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler

"Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir"

10 Mayıs 2022 22:20

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenleri geri göndereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenler konusunda hükümeti eleştirdi. 

Twitter hesabından eski açıklamalarının yer aldığı bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, göçmenlerin geri gönderileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir" ifadelerini kullandı.

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