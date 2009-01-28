Kılıçdaroğlu İstanbul'da adres bile bulamaz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde temel olarak iki kişi vardı. CHP İstanbul Büyükşehir Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İsrail Cumhurbaşkanı Ehud Olmert. Başbakan, Olmert'in totaliter, otoriter bir barış özlemi içinde olduğunu, bunun ne demek olduğunu biraraya geldiklerinde soracağını söyledi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:





İstanbul'u çamurdan kurtardık



- IMF ile görüşmelere 10 gün ara verildi. Davos'ta görüşülecek.



- Bazı hassasiyetlerimiz giderildi, bazıları giderilmedi.



- Seçimlere endeksli politikalar izlemiyoruz.



- Aday belirleme çalışmalarımızın sonuna geldik. Partimiz, adaylık konusunda büyük teveccüh gördü.



- Diğerleri temayül toplantıları yapacaklar, adaylarla tek tek görüşecekler, il il dolaşacaklar, kamuoyu araştırmaları yapacaklar... Yok öyle birşey. Biz yapıyoruz. Yanlışlığı asgariye indirmeye çalışıyoruz. İnşallah neticesini alacağız.



Aday olamayanlara dikkat



- Elbette kırgınlıklar, dargınlıklar olacaktır. Ben bu davanın bir neferiyim diyerek siyasete devam etmektir, olması gereken. Aday olamayanlar ciddi karalamalar yapabiliyor. Bunlara itibar etmeyin.



- Bazıları bakıyorsun hemen kulvar değiştiriyor. Başka yere gidiyor. Aday olsun, olmasın tüm arkadaşlarımdan seçime yoğunlaşmalarını istiyorum.



- Aday olamayan arkadaşlarımın siyasetin uzun soluklu olduğunu unutmamaları lazım.



- Biz il, ilçe meclis üyeliklerinde gençler, kadınlar, bilimadamları olsun istiyoruz. Siyasetin bürokratik ve teknokratik kalitesini yerel yönetimlere yansıtacağız.



- O ilden uzak olan, tanımayan insanları aday olarak göstermedik.



- Arkadaş (Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor) 'ayaklarıma çizmelerimi giyip varoşları dolaşacağım' diyor. Büyükşehir belediye başkan adayı söylüyor bunu. İstanbul'da çizmeyle dolaşacak yer mi kaldı? Sokakları kilit taşlarıyla döşedik. Oralara çizmeyle gidilmiyor artık.



- İstanbul gibi birçok ilimizi marka haline getirdik.



- İstanbul'u çamurdan kurtardık.



- Plan, proje üretme yerine çamur üretmeye gayret ediyorlar. Karalama ve kumpas üretenler var.



- Bizim dönemimizde bursların miktarı artı.



- (Kılıçdaroğlu'nun ev kadınlarına 600 YTL vereceğiz sözüne karşılık) Sosyal yardımları önce kendi belediyelerinizde uygulayın.



- Millet artık hizmet üreten ile çamur üreteni biliyor.



- Yoksullukla, yolsuzlukla, çetelerle mücadeleyi biz anlatacağız. Öğrenciye, çiftçiye, memura yaptıklarımızı anlatacağız, meydanlarda.



Kalıcı ateşkes için mücadele sürüyor



- Gazze'de kalıcı ateşkes için mücadelemiz sürüyor. Bundan rahatsız olanlar oldu. Atılan adımları hazmedemeyenler var.



- Bazı medya grupları bir dış politika acemiliği olarak görüyor ve gösteriyor. Oysa o eski politika ile Türkiye'nin dış dünyada zerre kadar itibarı kalmamıştı.



- Aynı olay başka ülkede olsa yine aynı tavrı gösteririz.



Kervan böyle yürümeyecek



- Belki bugüne kadar böyle yürümüş ama bundan sonra, AKP iktidarında kervan böyle yürümeyecek.



- Geçmişte anahtar vaat edenlerin planı tutmadı; bu vaatler de tutmayacak.



- Türkiye'nin attığı adımları hep birileri mi belirleyecek?



- Bizi eleştirenler dış politikada başarılı değildi. Türkiye 6 yıl önce neredeydi, bugün nedere? Elinizi başınızın arasına alıp bir düşünün.



Suya sabuna karışacağız



- Yeri gelecek suya da sabuna da karışacağız. Neden? Adalet için. Zulme seyirci kalmadığımızı gösteriyoruz.



- Yalan yanlış haberlerle, manşetlerle bir yere varılamaz.



- BBC, operasyon üç hafta sürer dedi. Gerçekten üç hafta sürdü. Ben bunu söyleyince eleştiriyorlar. Ben, 'bu ne?' diyorum.



- Ana muhalefet ve yavru muhalefete de sesleniyorum: Olmer ile yaptığım görüşmeyi Filistin'e operasyon ile bağdaştırdılar. Safsatalarla milleti inandırmaya çalışıyorlar. Olmert ile Suriye-İsrail ilişkilerini görüştüm.



- İsrail-Filistin sorununa bakışımız net. Bu süreç içinde beni en çok üzen şu olmuştur: 'Demokrasi özelleştirilmelidir' demiştir. 'Barış özelleştirilmelidir' demiştir. Bir araya geldiğimizde bunu soracağım kendisine. Tamamıyla totaliter, otoriter bir şekilde yaklaşılmıştır. Böyle bir, otoriter, totaliter bir barış özlemi olmaz.



Muhalefet rahatsız oluyor



- Biz eksen değiştirmeden ilerleyen bir dış politika izliyoruz. Ezberleri bozan bir dış politika izliyoruz. Haksızlığa ortak olmayacağız, bu eksen değişikliği değil, cesarettir.



- Türkiye itibar kazandıkça muhalefet rahatsız oluyor.



- İsrail'in yemeğine çarılmadığımız gibi yalan yazma cüretini gösteren bir medya var.



- Yalan, yanlış haber yapan medyayı almayın.



- İnönü, 'benim ile ilgili yapılan haberlere inanmıyorum ama başkaları için yazıyan haberlere inanıyorum' diyordu. Medya böyle birşey.



Medyayı güçlendirmeye gerek yok



- Dikkat edeceğiz. Medyayı paramızla güçlendirmeye gerek yok.



- Gaziantep'te seçim bürosunun açılışında kurban kesildi. Yerler kan. Arkada partimizin sloganı 'durmak yok, yola devam yazıyor', devasa. Gazetenin manşeti ise 'durmak yok, kesmeye devam.' Bunun neresi doğru? Ben hiçbir yerde kurban kesilmesine izin vermiyorum.



- Onlar durmak yok yalana devam diyorlar.



- AKP'ye nereden bir kulp takarız diye uğraşıyorlar.



- Türkiye bölgesinde etkin oldukça, dezenformasyon olacak.



