'Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı'nın istifasını istedi' iddiası yalanlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın "Sizin korumanız gereken cumhuriyete biz sahip çıkıyoruz" sözleri üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Salıcı’nın istifasını istediği iddia edildi. Ancak, Kılıçdaroğlu ve Salıcı istifa haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Toplantısı’nda “Darbeden medet uman CHP’li olmaz” sözleri üzerine Meclis kulislerinde “Kılıçdaroğlu, Salıcı’nın istifasını istedi” haberleri yayıldı.

hurriyet.com.tr’ye konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediğine dair haberler için "Tamamen asparagas. Yok öyle bir şey" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüden söylediği sözleri üzerine alınmadığını da vurgulayan Salıcı, "Neden üzerime alınayım. Hiç alınmadım. Benim ömrüm bu konularla mücadelelerle geçti" diye konuştu.

Salıcı, Taksim'deki törenlerdeki sözlerinin de askeri erkana değil, yine aynı törende hazır bulunan sivil bürokratlara yönelik olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Ortada bir fotoğraf karesi var. O fotoğrafta benim yanımda askeri bürokratlar duruyor. Oysa onların hemen önünde sivil bürokratlar, vali, kaymakam, emniyet müdürü, bizi tartaklayan polislerin emniyet amirleri var. Benim sözlerim onlara yönelikti. Hatta o sözlerimin devamı da vardı. 'Biz buradayız, resmi törendeyiz. Ama resmi zevat kaçıyor törenden' de dedim.

Keskin: İstifa iddiası yalan

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin de istifa iddiasını yalanladı. Keskin ''Böyle bir şey olsa haberim olurdu'' dedi.

Koç: Sayın Salıcı’nın arkasındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, “Sayın Başkan grup toplantısında darbelere karşı genel bakışımızı açıklamıştır. İl başkanımızın sözünü hepimiz sahipleniyoruz. Bunun ardında ne darbe daveti vardır ne de anlamı vardır” dedi.

Koç şöyle konuştu:

“Sayın Başbakan Türkiye’yi idare edemiyor, CHP'nin içişlerini yönetmek Sayın Başbakan’a mı düşüyor? Sayın Oğuz Kaan Salıcı sonuna kadar haklıdır. Hepimizi Oğuz Kaan Salıcı’nın arkasındayız. Hiç kimse kendi kendine gelin güvey olmasın. Kimse Başbakan gibi karnından konuşmasın.”