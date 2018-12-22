"Haksızlığın karşısında asla susmayacağız, zulmün karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasında neden kan akıyor?" diye sordu. Kılıçdaorğlu, "Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu, Erzurum Havalimanı'nda, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve çok sayıda partili karşıladı.

Erzurum Bar Ekibi'nin havalimanı önünde davul zurna eşliğinde halk oyunları gösterisi yaptığı karşılama töreninde bir partili, Kılıçdaroğlu'nun boynuna Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mavi beyaz renkteki atkısını taktı.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle kentin Aşağı Mumcu Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle basına kapalı toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başladı şöyle:

"Haksızlığın karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır' diyor inancımız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İslam dünyasında barış İslam dünyasında huzur olmalıdır.

"Adaletin olmadığı bir devlet ayakta duramaz"

"Bunlar bizim kültürümüzün parçasıdır ama biz kültürümüzü unuttuk. Bilime en büyük katkıyı yapan inanç İslamiyettir. Diğer canlıları insanlardan ayıran temel nokta insanların düşünmesi ve aklını kullanmasıdır. Bütün canlılar için düşünen sadece insanoğludur. O zaman sormamız gerekiyor madem dinimiz, madem sevgili peygamberimiz böyle emretti nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor. Nasıl oluyor da bir taraftan Rusya bir taraftan ABD silah satıp, savaşın diyor. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta duramaz.

"Niye öldürüyoruz birbirimizi. İslam dünyası birleşmiyor. Bir tarafta safa içinde yaşayanlar bir tarafta sefalet içinde yaşayanlar var. Adaleti emrediyor bizim dinimiz. Adil olacaksınız, eşitlikçi olacaksınız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye boşuna denmemiştir. Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır.

"Biz aynı şeyi bütün belediyelerimizde yapmak istiyoruz. Belediye Başkanlarımızdan iki şey istiyoruz seçildiğin andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksin. Sana oy versin veya vermesin.

Belde halkına hizmet edeceksin. Nerede eksik varsa oraya hizmet vereceksin. Yoksula yardım yapacaksan yoksulun onurunu kırmadan yapacaksın. Bizim belediye başkanlarımızdan istediğimiz budur.

Seçildiğin andan itibaren sana oy versin ya da vermesin kimseyi ötekileştirmeyeceksin, eşit hizmet edeceksin, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksın. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, insanın onurunu koruyacaksın. İster İzmir, ister çat, birinci kuralımız budur.

İkinci kuralımız şu: Belediye başkanımız kazandığı andan itibaren bir parası vardır. Bu parayı nereye harcadığını göstermesi lazımdır. Biz harama, israfa karşıyız.

Biz herkesin inancına saygılıyız. Kula kulluk yapmak günahtır. Herkesin inancı kendisinedir. Herkesin ayağının tozu oluruz. Çünkü biz halka hizmet etmeye söz verdik. Yani biz hakka hizmet etmeye söz verdik. Haram parada gözümüz yoktur bizim. Hesabını namusuyla veririz. Belediye başkanlarından da bunu bekleriz.

Çad belediye başkanına da ondan söyledim. 2014'te belediyeyi aldığında 3 milyon borcu vardı belediyenin. Şimdi yok. Ve bu hizmetleri yapıyor. Para her eyerde yeter. yeter ki parayı namusunuzla kullanacaksınız."