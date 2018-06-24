Kılıçdaroğlu: Islak imzalı tutanakları alana kadar sandıkları terk etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Islak tutanaklar tutuluncaya ve sizler birer örneğini alıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz" dedi. Kamu görevlilerine de seslenen Kılıçdaroğlu, "Devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor. İşlemlerin herkesin gözünün önünde olması gerekiyor" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının tamamı şöyle:

"Bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Oy kullanmak, seçme ve seçilme hakkını kullanmak en doğal hakkımız. Elbette ki oy sayım işlemleri başladı. Sandıklar açıldı. Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarımı şunu açık ve net söylüyorum. Demokrasiye inanıyorsanız, ki inanıyorsunuz. seçim sürecinde orada durdunuz, dolayısıyla tutanaklar tutuluncaya kadar, birer örneği sizler tarafından alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyin.

"Siz devlet memurusunuz, tarafsız olmak zorundasınız"

Kamu görevlilerine de şunu söylemek isterim, siz devlet memurusunuz. Tabii olduğunuz yasağın adı devlet memurları. Tarafsız olmak zorundasınız. Oy sayım işlemlerinin herkesin gözü önünde yapılması gerekiyor. Bütün yurttaşlara şunu söyleyebilirim, bu süreci büyük bir itinayla sonlandırabilirsek güzel şeyler olacak Türkiye'de ve biz yarın güzel bir Türkiye'ye uyanmış olacağız hep birlikte.