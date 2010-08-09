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Politika

KILIÇDAROĞLU: İSİMLERLE İLGİLİ PROBLEMİM YOK ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2010 14:15

-KILIÇDAROĞLU: İSİMLERLE İLGİLİ PROBLEMİM YOK ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ve yaşanan sürece ilişkin, ''Benim isimlerler ilgili bir problemim yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, Konya'dan başlayan yurt gezisine çıkmadan önce genel merkez önünde gazetecilerin YAŞ kararları ve yaşanan sürece ilişkin sorularını yanıtladı. Atamalar için 'hayırlı olsun' dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, ''Benim isimlerle ilgili bir problemim yok, ancak yargının bağımsız olmadığını herkes biliyor, hükümetin kriz yaratma alışkanlığı var. Bu alışkanlığı bu kez de yargıyı kullanarak yapmıştır'' dedi.

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