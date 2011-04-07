-KILIÇDAROĞLU İNTERNETTEN GENÇLERLE BULUŞTU ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Çalışırsak yüzlerimiz 13 Haziran'da güler. Ben kendi adıma çalışıyorum. Günde en az 16 saat çalışıyorum'' diyerek, partisine destek veren gençlerden ''günde sadece 10-15 dakika çalışmalarını'' istedi. Kılıçdaroğlu, GenceArtı ''İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi'' kapsamında düzenlenen etkinlikle, internet üzerinden gençlerle buluşarak sorularını yanıtladı. CHP Genel Merkezinde MYK salonunda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık yarım saat süreyle internet üzerinden gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gençlerin Türkiye için önemine değindi. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, ''Sizler ülkenin geleceğisiniz, beraber çaba harcayacağız ve ülkeyi aydınlığa çıkaracağız'' dedi. ''Lazca için ne gibi çalışmanız var?'' sorusuna karşılık verirken herkesin kendi anadilini öğrenmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Lazca'yı 1976 yılında yaptığı bir minibüs yolculuğu sırasında ilk kez duyduğunu anımsattı. Gençlerin sorunlarının Türkiye'nin sorunları ile aynı olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik önemli projeleri olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, kırsal kesimle bütünleşen projeleri olduğunu da bildirdi. Hükümetin yanlış tarım politikaları uyguladığını savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Yunanistan'dan pamuk ithal eder pozisyona geldiğini söyledi. Üreten bir Türkiye yaratmayı hedeflediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Eğer beraber çalışırsak, güçlerimizi birleştirirsek bu ülkede çözülemeyecek sorun yoktur. Üretim ekonomisine geçeceğiz, üreten, yarattığı katma değeri hakça bölüşen bir Türkiye yaratacağız. Bugünkü iktidar istihdam yaratmayan büyüme kavramını Türkiye'ye getiren iktidarlardan birisi. Onlar işsizlik yaratıyorlar, ama biz üreteceğiz, ihracat yapacağız ve işsizliği önleyeceğiz'' dedi. -''RİZE'DEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM''- Kılıçdaroğlu, ''Rize'ye ne zaman geleceksiniz?'' sorusu üzerine de seçim çalışmaları kapsamında Rize'ye de gideceklerini ifade ederek, buradan da milletvekili çıkaracaklarına inandığını bildirdi. ''Nükleer santral ve HES'lerle ilgili neden bir referandum talebiniz yok?'' sorusunu CHP lideri, şöyle yanıtladı: ''HES'ler çevreyi yok ettiği sürece karşıyız. Nükleer santralle ilgili düşüncelerimizi defalarca dile getirdik. Biz bu kadar önemli yatırım yapıyorsanız ve bu ciddi riskler oluşturuyorsa 'buyurun gelin referanduma gidelim, halk nükleer santral istiyor mu istemiyor mu' diye soralım dedik ama AKP kulaklarını tıkıyor. Biz bu konulara değiniyoruz. İnternet sitemizde de yakında nükleer santrallerle ilgili bir kitapçığımız yayınlanacak.'' Kadına şiddete yönelik projelerinin olup olmadığının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, şiddetin önlenmesi amacıyla TBMM'ye yasa teklifi verdiklerini anımsatarak, kadına yönelik şiddete karşı en önemli projelerinin ise ''Aile Sigortası'' olduğunu anlattı. -''YGS'DE ŞİFRE'' İDDİALARI- Kılıçdaroğlu, ''YGS'de şifre'' iddiaları ile ilgili bir soru üzerine de ''YGS'yi yapanlar da suçlarını itiraf ediyorlar. Gençlerin emeğini şu veya bu şekilde istismar etmek doğru değil. Konu yargıya intikal etti. Umuyorum önümüzdeki süreçte yargı sağlıklı bir karar verir ve sizin emekleriniz boşa gitmemiş olur'' dedi. Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, herkesin inançlarına saygılı olunması gerektiğini, dinin siyasete karıştırılmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. İktidarın YÖK'ü ele geçirdiğini ve istediği gibi kullandığını savunan Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında YÖK'ü ve harçları kaldıracaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın internette yayımlanan ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağını okuyup okumadığının sorulması üzerine de, ''Okumadım ama elimin altında, okuyacağım'' ifadesini kullandı. -3. KÖPRÜ VE MERKEZ BANKASI- İstanbul'a yapılması planlanan 3. köprü ve İstanbul'un bir finans merkezi haline getirilmesi düşünceleri ile ilgili görüşünün sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''3. köprü konusunda, bu köprünün İstanbul'un akciğerlerini yok etme köprüsü olduğunu düşünüyorum. 3'ncü köprü yerine tüp geçit yapılabilir çevreyi korumuş oluruz, ulaşımı sağlamış oluruz. Daha fazla aracın geçmesini sağlama imkanımız olur. İstanbul finans başkenti olabilir, bu konuda hiç bir tereddütümüz yok. Bu konuda eğer yapılan bir çalışma varsa, bunu da destekleriz. Ama bu Merkez Bankası İstanbul'a taşınsın anlamında değil. İstanbul'a Merkez Bankası'nı taşımak doğru değil. Bütün ülkelerde Merkez Bankaları büyük ölçüde o ülkelerin başkentlerinde bulunuyor. Bizim de başkentimizde. Zaten Merkez Bankası çalışanları da başta yöneticileri olmak üzere taşınmasını uygun görmüyorlar.''