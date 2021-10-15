Kılıçdaroğlu: İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştu. Işık, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sebebine ilişkin, "İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz” dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu ile Merkez Bankası'na gitti. Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster" çağrısını yaptı.

"Tufanı önlemek için mücadele ediyoruz"

Gazeteci Işık, Kılıçdaroğlu ile konuşarak ziyaret sebebini sorduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Az önce CHP Genel Başkanı @kilicdarogluk ile konuştum, Merkez Bankası ziyaretiyle nereden çıktı diye sordum, “Gitmekteki amacım şu: TCMB tüm milletimizindir. Saray ve şürekası, akıl dışı emirler vererek “Benden sonrası tufan” demekten derhal vazgeçmelidir. Biz o tufanı önlemek için mücadele ediyoruz. İktidara gelene kadarki sürede, şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz” dedi."

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