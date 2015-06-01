Kılıçdaroğlu: İnsani yardım gizli gizli gönderilir mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara ve Eskişehir mitinglerinde konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hitaben, "Neden televizyonlarda karşıma çıkmıyorsun?" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı, MİT TIR'larındaki silah ve mühimmatlara ait görüntülerle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Ya insani yardım gizli gönderilir mi? Gizli gizli götürüyorlardı. Belgesi ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara Anadolu Meydanı'ndaki konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Ya insani yardım gizli gönderilir mi? Gizli gizli götürüyorlardı. Belgesi ortaya çıktı. Ne diyorlardı? Biz insani yardım malzemesi gönderdik. Kime söylüyorlardı? Millete yalan söylüyorlardı. Şimdi çıktı ortaya. Efendim diyor, biz bu silahları Türkmenlere gönderiyorduk. Türkmenler de diyor ki vallahi bize böyle bir silah gelmedi, nereden çıktı, diyor. 77 milyon yurttaşıma söylüyorum. Bir hükümet size yalan söylüyorsa o hükümetin itibarı artık dünyada yoktur.

'Senin ufkun yok. Sen göremezsin. Dünyayı okuyamazsın'

-Düne kadar CHP proje üretemez, diyenler bu kez başka bir telden çalmaya başladılar. Efendim, bu benim kitabımda vardı. Senin kitabında yok kardeşim. Senin ufkun yok. Sen göremezsin. Dünyayı okuyamazsın. Dünyayı bilemezsin. Türkiye'yi bilemezsin. Genç nüfusu bilemezsin. Onların geleceğini çizemezsin. Biz Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın bir numaralı markası yapacağız. Göreceksiniz genç nüfusumuz iş imkanı bulacak. Bu projeyle 2 milyon 200 bin kişiye yeni iş imkanı yaratıyoruz. Bu proje bütün bölgenin barışını, güvencesini sağlyacak. Diyebilirsiniz ki mevcut hükümet 13 yıldır yönetiyor. 13 yıldır iktidarda neden bunu düşünemediler? Çünkü onlar ceplerini düşünüyorlar. Onlar yandaşlarını düşünüyorlar. Davutoğlu, Erdoğan için çalışır; Kılıçdaroğlu, halk için çalışır. Sizi baş tacı yapacağım. Sözüm sözdür" diye konuştu.

-Mevcut hükümet sizin 2002'de oy verdiğiniz hükümet değildir. O hükümet sizin önünüze çıktı. Dediler ki yasaklarla mücadele edeceğiz. Bize oy verin. Dediler ki biz yolsuzlukla mücadele edeceğiz, bize oy verin. Dediler ki biz yoksullukla mücadele edeceğiz, bize oy verin. Tam 13 yıldır iktidardalar. Mevcut hükümeti iktidar yaptınız. Allah aşkına, ben 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Oy verdiğiniz parti, sizin düşündüğünüz parti değil. Oy verdiğiniz parti, sizi kandırdı. Sizi aldattı. Yolsuzlukları önleyeceğim, dedi. Gırtlağına kadar yolsuzluğa battı. Yoksulluğu bitireceğim dedi, 17 milyon yoksulumuz var. Artık gün değişti. Değişim zamanı. Yeni bir süreci başlatacağız. Kavgadan uzak bir süreç. Huzur içinde bir süreç. Benim saray merakım yok. Benim lüks araba merakım yok. Benim altın klozetli tuvalet merakım yok. Benim köşeyi dönme merakım yok. Ben sadece ve sadece bu ülkenin güzel insanları için çalışmak istiyorum.

-Söz verdim. Taşeron sistemini kaldıracağız. Herkese kadro vereceğiz, dedim. Taşeron sistemin kaldırırken mevcut iktidara yakın olan veya oradan akrabaları olan insanlar da çalışabilir. Sakın aklınıza şu gelmesin. Kılıçdaroğlu, gelecek. Partilileri alacak. Bizim işimize son verecek. Unutma Türkiye, unutma 77 milyon yurttaşım. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Kimsenin ekmeğini çalmam. Kimsenin hakkını yemem. Taşeron işçileri hangi partiyi desteklerse desteklesinler CHP iktidarında onlar kadro sahibi olacak. İş güvenceleri olacak. Ben onların güvencesi olacağım.

-Herkesin inancı benim başımın üstüne. Her inanca saygı gösterdim. Hiçbir inancı siyasete malzeme etmedim. Allah ile kulun arasına kimsenin girmeye hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Birileri girmeye çalışıyor. Sevgili kardeşim. Ona izin verme. Kendi inancını birilerine malzeme yaptırma. Senden istirham ediyorum. Sen temiz bir insansın. İnançlı bir insansın. Seni seviyorum, sana güveniyorum ama sen de Kemal kardeşine güven. Bil ki Kemal kardeşin kul hakkı yemedi, yedirmeyecek.

-Senin hakkını ben savunuyorum. Senin ücretin yükselsin diye ben mücadele ediyorum. Bütçesini ben yapacağım. Gidip beni işverenlere şikayet ediyorlar. Kılıçdaroğlu, asgari ücreti bin 500'e çıkaracak; biz itiraz edemiyoruz. Siz itiraz edin. Sen niye itiraz edemiyorsun? Neden televizyonlarda karşıma çıkmıyorsun? Neden çıkıp asgari ücret bin 500 lira olmaz, vermeyeceğim demiyorsun? Cesaret edemiyorlar. Oy kaybederiz diyorlar. Zaten oy gitti. İktidarın da kayıyor. Hiç meraklanma kardeşim. 7 Haziran'da sandığa gideceğiz, demokrasi dersi vereceğiz.

-Hükümetin hapishane vaat ederek oy aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Diyarbakırlılara seslenerek "98 bin vatandaşımız borcunu ödemediği için hapse girdi. 450 bin vatandaşımız da hapse girmek için sıra bekliyor. Çünkü hepsini hapse atacağımız hapishane yok. Gerçi hükümet modern hapishaneler yapacağız diyor. Hapishane vaadediyor. İşin garip tarafı hapishane vaadetti, oy aldı. O da bir garip. Nasıl oy aldı anlayamadım. Fabrika vaadetse oy alır da hapishane vaadederek oy alan vatandaşlarımın şimdi vicdanına sesleniyorum. Sevgili Diyarbakırlılar, size modern hapishane sözü verdi. Siz onlara milletvekili verdiniz. Şimdi sesleniyorum ben size hapishane değil, fabrika sözü veriyorum. İş sözü veriyorum, aş sözü veriyorum.

-Bunlar düne kadar millete ne diyorlardı? 'Efendim biz insani yardım gönderiyoruz'. Ya insani yardım gizli gönderilir mi? Biz Irak'a Türkmenlere insani yardım gönderdik. CHP olarak gönderdik. TIR'larla gönderdik. Bir sefer değil, iki sefer gönderdik. Ama giderken herkesle beraber gittik. Gazeteci arkadaşlarla gittik. Kampları ziyaret ettik. İndirdik malzemelerimizi, ilaçlarımızı, ayakkabılarımızı. Herkese dağıttık. İnsani malzemeden niye utanalım? Gizli gizli götürüyorlardı. Belgesi ortaya çıktı. Ne diyorlardı? Biz insani yardım malzemesi gönderdik. Kime söylüyorlardı? Millete yalan söylüyorlardı. Şimdi çıktı ortaya. Efendim diyor, biz bu silahları Türkmenlere gönderiyorduk. Türkmenler de diyor ki vallahi bize böyle bir silah gelmedi, nereden çıktı, diyor. 77 milyon yurttaşıma söylüyorum. Bir hükümet size yalan söylüyorsa o hükümetin itibarı artık dünyada yoktur.

Ankara'dan sonra Eskişehir'e

Ankara mitinginden sonra Eskişehir'e geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Sıhhıye Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen mitingde yaklaşık 20 bin kişiye hitap etti. Platforma kalabalığın 'Başbakan Kemal' sloganları ile çıkan Kılıçdaroğlu, "O da olacak İnşallah. Allah'ın izniyle başbakan olacağım ve ülkenin sorunlarını çözeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yürüyoruz. Kararlılıkla yürüyoruz. Adım adım yürüyoruz. İktidara yürüyoruz, Türkiye'yi şaha kaldıracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının öne çıkan kısımları şu şekilde:

-Benim başbakanlığımda herkese eşit muamele yapacağım. Herkesin benim başımın üstünde yeri var diyeceğim. Onlar böldüler, ben böldürmeyeceğim. Dikkat edin hiç onlara cevap vermiyorum. Hiç dikkate almıyorum. Benim sorunum, benim derdim vatandaşın derdidir. Vatandaşın derdini çözeceğim ben, onun derdine derman olacağım.



-Anneleri seviyoruz, onları baş tacı yapıyoruz. Sevgili Peygamberimiz ne diyor; Cennet anaların ayaklarının altındadır diyor. Bu kadar yüce ve bu kadar değerlisiniz. 17 milyon yoksulumuz var. Bunu içime sindiremiyorum. O nedenle yoksulluğu en derinden yaşayanlar annelerdir. Evde işsiz varsa huzursuz olan annelerdir.



-Eskişehir'den bu meydandan 17 milyon yoksul vatandaşıma açık ve net şunu söylüyorum; sevgili kardeşim açlık çektiğini biliyorum, işsizlik çektiğini biliyorum. Çocuklarının yeteri kadar beslenemediğini biliyorum. Senden sadece bir şey istiyorum. 7 Haziran'da sandığa git ve CHP'ye oyunu ver, gerisini düşünme. 17 milyon kardeşime sesleniyorum gerisini düşünmeyin.



-Ben sizden birisiyim. Ben Anadolu'da kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyde doğdum. Açlığı, yoksulluğu, işsizliği bilirim. Ankara'daki beyler bilmez. Onlar altın kaplı klozetlerde oturmayı bilir. O sürece geçtiler artık. Ben sizden birisiyim, sizin hakkınızı savunacağım.



-Ankara'daki beylerin çocukları KPSS sınavına girmez. Ama sizin çocuklarınız girer ve atama bekler ne zaman bana sıra gelecek diye. Sizin çocuklarına ancak sıra CHP iktidarında gelir. Söz veriyorum; CHP iktidarında hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak.



-Yoksul ailelerde kadına diyeceğiz ki, git bankada hesap aç. Hesabını açacak, her ay 720 lira para onun banka hesabına yatacak. O da işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidip parasını çekecek.



-Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. O nedenle bütün kadınlara sesleniyorum; size seçme ve seçilme hakkını veren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.



-Şimdi bir propaganda yapıyorlar. Efendim CHP iktidara gelirse sosyal yardımları kesecekmiş. Niye keselim? Eskişehir'den söylüyorum, 77 milyon yurttaşım duysun, asla sosyal yardımların hiçbirisini kesmeyeceğiz, tam tersine CHP iktidarında sosyal yardımları en az 2 katına çıkaracak. Sadece 4 yıl yetki istiyorum. 4 yıl verin, yoksulluğu bitireceğim. Yetki verin, Türkiye'yi şaha kaldıracağım.



-Hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecektir.