Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya saat 19.50 sıralarında giden Kılıçdaroğlu'nu VİP salonundan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve ilgililer uğurladı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Londra'da Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek.

Ardından Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşacak, daha sonra Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevreleriyle bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 9 Aralık'ta Türkiye'ye döneceği öğrenildi.