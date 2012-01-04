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Politika

Kılıçdaroğlu imam hatiplileri kabul ettti ANKARA (A.A) 

04 Ocak 2012 21:18

-Kılıçdaroğlu imam hatiplileri kabul ettti ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği yönetimi, yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlamak için, dernekleri tarafından hazırlanan ''Anayasa Raporu''nu, gerçekleştirdikleri ziyaretle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.  Dernek Genel Başkanı Hüseyin Korkut, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır hazırlıklarını sürdürdükleri yeni anayasa ilişkin raporlarını, Kılıçdaroğlu'na takdim etme fırsatı bulduklarını söyledi.  Kılıçdaroğlu'nun kendilerini büyük bir teveccühle karşıladığını anlatan Korkut, ''Bu süreçte CHP'nin sayın Genel Başkan'ın tutumunun ve katkısının önemli olduğunu vurguladık. Biz gerek yeni anayasanın temel nitelikleri hususunda, özellikle imam hatip camiası açısından din ve vicdan özgürlüğü başlığında; eğitim, kıyafet ve inancını yaşama, anlatma ve öğrenme başlıklarındaki görüşlerimizi içeren raporumuzu kendisine ifade ettik'' dedi.  Kılıçdaroğlu'nun bu düşüncelerini son derece olumlu karşıladığını belirten Korkut, şunları söyledi: ''Hem toplumsal uzlaşmayı, hem Meclis'te ülkemizin ihtiyaç duyduğu meselelerle ilgili bir uzlaşma içerisinde ve kutuplaşmaya gitmeden temel meselelerimizi çözebileceğimizi, bu hususta Meclis'te oluşan uzlaşma komisyonuna katkı sağladığını, arkadaşlarına 'bu meseleyi çözmeden ordan ayrılmak yok, kalkmak yok' şeklinde görev verdiğini ifade ettiler. Biz bunu memnuniyetle karşıladık ve bizim temel meselelerimizle ilgili de sayın Genel Başkan sıcak ve samimi bir yaklaşım sergiledi. Hem 8 yıllık kesintisiz eğitim, din eğitiminin orta öğretim sistemine yayılması ve buna benzer bir takım hususlardaki meselelerimizi ifade ettiğimizde, bunu eğitimcilerle görüşeceğini, ihtiyaç neyse, talep neyse bunun yerine getirilmesiyle ilgili gayret sarf edeceklerini bildirdi. Eğitimin sevgi, merhamet ve tüm bu toplumsal uzlaşmayı besleyecek şekilde, özellikle imam hatip liselerinin varlığının, ülkemizde hem mesleki temsil açısından hem de dini en iyi şekilde anlayan, anlatan önemli topluluk olması açısından önemsediğini, bu çerçevede de imam hatiplerin ülkemiz için önemli olduğunu ifade ettiler.''

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