-Kılıçdaroğlu: İlk üç madde ön şart ABANT (A.A) - 07.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Anayasa'nın ilk üç maddesi bizim açımızdan ön şart. Çünkü kurucu iradenin iradesidir ilk üç madde'' dedi. CHP'nin, Bolu Abant'ta düzenlenen ve 3 gün sürecek ''çalışma toplantısı'' Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile başladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, otele eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın bugün vefatının hatırlatılması üzerine ''Sayın Başbakan'ın annesi ameliyat olduğu gün kendisini aradım. Geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimi ilettim. Bugün maalesef acı haber geldi'' dedi. Kılıçdaroğlu, annesinin vefatının ardından bugün de Başbakan Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti ve ''Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçen yıl da bu dönemde çalışma toplantısı yaptığı hatırlatılarak, toplantının amacının sorulması üzerine, yeni parlamento döneminde ilk kampı gerçekleştirdiklerini ve bu kampta yeni yasama dönemine ilişkin çalışma stratejilerini ele alacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Grup başkan vekilleri bir ön hazırlık yaptılar. Genel merkez olarak biz MYK'da bir ön toplantı yaptık, burada nasıl bir yöntem nasıl bir usul belirleyeceğiz diye. Anayasa değişiklikleri, bu süreçte bizim açımızdan çok önemli. Anayasa değişiklikleri ile ilgili arkadaşlarımızın görüşlerini alacağız. Bizim, ilkelerimiz, hedeflerimiz çalışma yöntemlerimiz neler olacak? neler olmalıdır, bunları tartışacağız.'' Bir gazetecinin, ''Bugün gazetelerde CHP'nin anayasa değişiklikleri ile ilgili dört madde yansımış koşul olarak. Örneğin, seçim barajı gibi. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğini özgürlük ve demokrasi açısından Türkiye için bir şans olarak görmek istediklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir taraftan anayasa değişirken, güçler ayrılığı ilkesinin varlığı ve güçlendirilmesi, basının özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği gibi hepimizin üzerinde titizlikle durduğu konular, bir taraftan anayasada güvence altına alınırken öbür taraftan demokrasinin güçlenmesi açısından anayasa dışında da yapılması gereken pek çok değişiklikler var. Örneğin seçim barajının kaldırılması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gibi. Bunların anayasa değişikliği ile beraber eş zamanlı ele alınıp bazıları parlamentoda kabul edilirken, anayasa değişiklikleri bittikten sonra onlar da parlamentonun gündemine gelebilirler diye bir düşüncemiz var.'' Kılıçdaroğlu, bunun ön şart olup olmadığının sorulması üzerine de, ''Hayır bir ön şart değil. Ön şartımız şu. Anayasa'nın ilk üç maddesi bizim açımızdan ön şart. Çünkü kurucu iradenin iradesidir ilk üç madde. Onun dışında güçler ayrılığı ilkesini güzlendirmemiz sadece bizim değil, aslında bütün siyasal partilerin temel amacı olmak durumundadır. Dolayısıyla bizim anayasa değişikliği konusundaki hedeflerimiz, ilkelerimiz daha önce seçimlerden önce belirlenmişti. Bunu kamuoyu ile paylaştık zaten. Bizim merak ettiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tutumu nedir, görüşü nedir, hedefi nedir? biz onu merak ediyoruz. Bunu da herhalde masada öğreneceğiz.'' Kılıçdaroğlu, ''Vatandaşlık tanımı da ön şartlarınız arasında mı?'' sorusu üzerine de, ''Biz anayasanın ilk üç maddesini ön şart olarak koyduk. Onun dışındaki pek çok düzenleme herhalde görüşülecek'' yanıtını verdi. Bu akşam Türkiye ile Almanya arasında oynanacak milli maçın hatırlatılarak tahmininin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, bir tahmini olmadığını, ancak niyetinin ne olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade etti. ''Doğal olarak Türkiye'nin kazanmasını isteriz'' diyen Kılıçdaroğlu Türkiye'nin galip gelmesi halinde bu mutluluğu hep beraber yaşayacaklarını söyledi. -Yurt dışındaki milletvekilleri katılmıyor- CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri öğle saatlerinden itibaren toplantının düzenlendiği otele giriş yapmaya başladılar. Eşleriyle beraber gelen milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun gelişine kadar, göl kenarında yürüyüş yaptılar ve sohbet ettiler. Bazı milletvekilleri ise ata bindi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'liler akşam yemeğinde biraraya gelecekler, yemeğin ardından da Türkiye ile Almanya arasında oynanacak milli maçı otelde birlikte izleyecekler. CHP milletvekillerinin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki, yeni yasama yılı ile güncel gelişmeleri değerlendireceği ''çalışma toplantısı'' yarın ve Pazar günü yapılacak oturumlarla devam edecek. Toplantıya, aralarında Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın da bulunduğu yurt dışındaki bazı milletvekilleri katılmıyor. CHP'nin Kahramanmaraş milletvekili Durdu Özpolat da kızının yarın akşam yapılacak düğün töreni nedeniyle, toplantıya katılmayan milletvekilleri arasında yer alıyor.