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Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener bir kez daha vurguladı: 100 bin imza ile adaylığım sürüyor

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor

25 Nisan 2018 16:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi  Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşme sonra erdi. 

CHP'ye teşekkür ziyaretinde bulunulduğunu belirten Akşener, "100 bin imza ile adaylığım sürüyor" dedi. 

Akşener, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak da "Bir demokrasi katliamının önüne geçildi, tekrar teşekkür ediyorum. Partimizin sloganı da Türkiye ve milletimiz iyi olacak" şeklinde konuştu.

Akşener'in açıklaması şöyle:

 "Kendilerini ziyaret sebebimiz üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmekti. Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur, 25 Ekim'de kurulduk, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. 100 bin imza ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürmek istediğimi belirtmek isterim.

 

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