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Kılıçdaroğlu ile Aygün bayramdan sonra görüşecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile CHP vekili Aygün'ün görüşmesi ertelendi

17 Ağustos 2012 22:29

Beklenen görüşme bugün de gerçekleşmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  ve PKK tarafından kaçırıldıktan 2 gün sonra serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün bugün görüşeceği açıklanmıştı ama görüşme bayram sonrasına kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Hüseyin Aygün'ün bir araya gelememesine CHP liderinin özel kaleminden kaynaklanan randevu sıkıntısının yol açtığı iddia edildi.

Bugün saat 12. 00'ye randevu verilen Aygün'ün Hacıbektaş-i Veli'yi anma etkinliklerine katılacağını belirttiği daha sonraki bir saat için randevu  istediği fakat Kılıçdaroğlu'nun programı müsait olmadığı için randevu verilemediği öğrenildi.

Ancak durumun taraflara iletilemediği bu nedenle de böyle bir durum yaşandığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Aygün Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bayram sonrasında görüşeceklerini söyledi.

Buluşmanın hangi gün gerçekleşeceği henüz netleşmedi.

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Kılıçdaroğlu ile Aygün bayramdan sonra görüşecek

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