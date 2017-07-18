Kılıçdaroğlu: İktidar, adaleti sokaklara atmışsa, halkın payına da adaleti sokaklarda aramak düşer!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet için gerekirse denizleri, dağları, tepeleri de aşarım. Son nefesime kadar adalet mücadelesi vereceğim. Bu yoldan dönmek yok!" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

“Adalet için yağmur çamur demeden günlerce yürüdüm, adımlarımdan korkup "Adalet sokakta aranmaz" dediler. "Ülkede adalet var" diyemediler!

Bir iktidar hak, hukuk ve adalete değer vermeyerek bu ulvi kavramları sokaklara atmışsa, halkın payına da adaleti sokaklarda aramak düşer!

Adalet için gerekirse denizleri, dağları, tepeleri de aşarım. Son nefesime kadar adalet mücadelesi vereceğim. Bu yoldan dönmek yok!”