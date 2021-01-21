Kılıçdaroğlu: İki ayrı bakanın tartışma zemini yaratmaları, bu hükümetin Türkiye’yi nasıl yönetemediğinin açık göstergesidir

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hukuk eleştirisi yapmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" çıkışına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "AK Parti hükümeti, Erdoğan artık Türkiye’yi yönetemiyor. Her alanda sorunumuz var" dedi.

"İki bakan arasında yaşanan tartışma, bu hükümetin nasıl yönetemediğinin göstergesi"

Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu ile Abdülhamit Gül'ün birbirlerini gönderme yaptığı iddiasına ilişkin “Türkiye’de en sorunlu alanlardan birisi yargı. Yargıya iktidarın müdahale ettiğini ve talimat verdiğini, bu talimat çerçevesinde yargının karar aldığını biliyoruz. Ama hükümetten iki ayrı bakanın bu konuda tartışma zemini yaratmaları, bu hükümetin Türkiye’yi nasıl yönetemediğinin açık göstergesidir. AK Parti hükümeti, Erdoğan artık Türkiye’yi yönetemiyor. Her alanda sorunumuz var” yorumunu yaptı.

"Herkes sandığı bekliyor"

Kılıçdaroğlu işsizlik ve yoksulluk sorununa da dikkat çekerek, "Bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor. Neyi bekliyor. Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun önümüze diyorlar" diye ekledi. "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim tarihi verdiğini, kendilerinin bir tarihinin olup olmadığını" soran gazeteciye Kılıçdaroğlu, herhangi bir tahmininin olmadığını söyledi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, başka bir gazetecinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın göreve gelmesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanacağının iddia edildiğini söylemesi üzerine, daha ortada netliğin bulunmadığını, tabloyu ve açıklamaları gördükten sonra bir değerlendirme yapılabileceğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ama ben Türkiye'nin bütün ülkelerle barış içinde yaşamasını isterim. Türkiye'nin kendi demokrasisini geliştirmesini isterim. 'Türkiye'de demokrasi vardır' algısının bütün dünyaya yerleşmesini isterim. Türkiye bir baskı ve otoriter rejim içinde. Bu otoriter rejimden Türkiye'nin kurtulması lazım. Efendim, falan kişi eleştirdi, yakala hapse at. Ne yapsın bu adam, derdini de mi anlatamayacak? Derdini anlattı diye adamı yakalayıp hapse mi atarsınız, tutuklar mısınız?"

Enis Berberoğlu kararı hakkında açıklama

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılanmasına yönelik verdiği kararın yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine CHP’li Enis Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı vermesi kararına ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Adaleti sağlaması, haksızlığı gidermesi açısından önemli. İkincisi adalet düzenin tekrar inşası için kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Devletin yargı, adalet üzerine inşa edildiğini biliyoruz.

Eğer yargı ve adalet düzeni bozulursa vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse, bu büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oldu.”