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Politika

Kılıçdaroğlu iftarda konuk oldu ANKARA (A.A) 

25 Ağustos 2011 01:56

-Kılıçdaroğlu iftarda konuk oldu ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan'da oturan bir ailenin evine iftarda konuk oldu.  Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ile Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Haydar ve Kamile Höcü çiftinin evine gitti.  Mahallelilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Kılıçdaroğlu, çiftin ikiz olduğu belirtilen Nazlıhan ve Elçin adlı kızları ile bir süre sohbet etti.  Çocuklara en çok hangi dersleri sevdiğini soran Kılıçdaroğlu, aldığı ''matematik'' yanıtı karşısında ''Matematiği seviyorsanız mesele yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.  Bir sürpriz yaparak mahalleliyi ziyaret ettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, iftar sonrası ise eve gelen komşularla bir süre konuştu, sorunlarını dinledi.  Mahallede esnaf ve partili olduğu belirtilen bir kadının, ''Tek başına iktidar olmak istiyoruz'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Çalışırsak, halka gidersek, onların dertlerini dinlersek olur. Hepimizin çalışması lazım. Bize karşı olumsuz algılar var onları düzeltmemiz lazım'' diye konuştu.  Ziyaret sırasında ayakkabı imalathanesinde çalıştığı belirtilen ev sahibi Haydar Höcü, Kılıçdaroğlu'na babasından yadigar olduğunu söylediği bir tespih hediye etti. Kılıçdaroğlu, tespihi bir süre çekti.  Yemeklerin çok güzel olduğunu söyleyerek evden ayrılan Kılıçdaroğlu, kapıda kendisini bekleyen mahallelilerle de bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, dün akşam da Hasanoğlan Seyitcemali ve Fatih Mahallelerini gezerek bir eve iftarda konuk olmuştu.

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