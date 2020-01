Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor zaten zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum

\"DUALARIMIZ DENİZ BEY\'LE BİRLİKTE. İNŞALLAH BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞUR\"

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı belediye başkanlarının istifasının istenmesine ilişkin, \"Seçimle gelen seçimle gitmeli. Bu sadece AK Parti\'li belediye başkanları için değil, bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yasadışılığı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor zaten. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum\" dedi.

Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu\'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasinin temel taşı olan muhtarların yetkilerinin artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Görüşmede, muhtarların sorunlarını kendisine aktardığını belirten Kılıçdaroğlu, gelecek günlerde parlamentoda bu sorunları kendisinin ve milletvekili arkadaşlarının dile getireceğini belirtti.

\"DUALARIMIZ DENİZ BEY\'LE BİRLİKTE. İNŞALLAH BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞUR\"

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, \"Deniz Bey\'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendiriliyoruz hastane tarafından. Sağ olsun Sayın Rektör, her gün bilgi aktarıyor. Kamuoyuna da bu bilgiler aktarılıyor. Düne göre iyiye doğru bir gidiş var. Daha önce de ifade etmiştim, bütün dualarımız Deniz Bey\'le birlikte. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur, tekrar parlamentodaki görevine dönmüş olur\" diye yanıt verdi.

\"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GEREĞİNİ YAPIYOR ZATEN ZORLA İSTİFAYA ZORLAMAYI DOĞRU BULMUYORUM\"

Kılıçdaroğlu bazı belediye başkanlarının istifasının istenmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Öteden beri söylediğim şu; \'milli irade, halkın iradesi, seçimle gelen seçimle gitmeli\' diyoruz. Bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçimle gelmişse, onu makamından edecek kişinin de ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Bu sadece AK Partili belediye başkanları için değil, bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yasadışılığı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor zaten. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum.\"

\"ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI BÖLGEYE BÜYÜK ZARARLAR VERİR\"

Türkiye\'nin Irak ve Suriye\'deki operasyonlarına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: \"Üzülerek şunu ifade edeyim, Ortadoğu bataklığına Türkiye\'nin girmemesi gerektiğini defalarca, defalarca dile getirdim. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye\'nin bölgede arzu ettiğimiz ağırlığı yok. Eğer bu süreç iyi değerlendirilebilirse, sağlıklı ve tutarlı bir strateji oluşturulabilirse, Irak\'la, İran\'la ortak iş birliği gerçekleştirilebilirse bölgede kan dökülmeden sorun aşılabilir diye düşünüyorum. Bir Arap-Kürt çatışması bölgeye büyük zararlar verir. Bölge halklarının, Kürt olsun, Arap olsun, Türkmenler, Ezidiler olsun açlığa mahkum edilmesini asla doğru bulmayız. Oralarda yaşayan insanlar, özellikle siviller çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye o bölgeye el atmalı, o insanlara yardım yapmalıdır.\"

\"KADRO SORUNUNUZ ÇÖZÜLÜNCEYE KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM\"

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu\'ndan ayrılışı sırasında bir grup temizlik işçisi Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek istedi. İşçilerin bu isteğine olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, \"Sizin kadro sorununuz çözülünceye kadar mücadelemi sürdüreceğim\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)