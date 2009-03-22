Kılıçdaroğlu: İBB'nin devlete zararı 1 milyar

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, Topbaş’a açıklaması için süre verdiği 2007 Sayıştay raporunu Milliyet’e açıkladı. Rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devlete verdiği zarar, 1 milyar TL



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü kamuoyuna “varlığını” duyurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kamu kaynaklarına verdiği zararı gösteren Sayıştay raporunu açıkladı.



Sayıştay müfettişleri tarafından 2007 yılına ait faaliyetlerin incelenmesi sonucunda hazırlanan raporlara göre, İBB’nin yüzü aşkın icraatında 1 milyar TL kamu zararı oluştu.



Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı basın toplantısında Sayıştay’ın 2007 denetimlerinde ortaya çıkan kamu zararını açıklaması için İBB Başkanı Kadir Topbaş’a bir günlük süre verdiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, binlerce sayfadan oluşan 2007 incelemelerini içeren Sayıştay raporlarını açıkladı.



Kılıçdaroğlu, belediyenin devleti 1 milyar TL zarara uğrattığının Sayıştay raporlarıyla kanıtlandığını söyleyerek, “Bu olağanüstü bir zarar. Bu zararın ortaya çıkması, kamu kaynaklarının ne kadar savurganca kullanıldığını, AKP’nin niçin bu kadar İstanbul’un üzerine titrediğini, kimlere nasıl kaynak aktardığını gösteriyor” dedi.



Kamu zararı, kanunda “mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kaynaklarda oluşan eksilme” olarak açıklanıyor. Zarar, tespit edilmesi durumunda, yasal faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilmek zorunda.



İBB: Sadece 27 dosya



İstanbul Belediyesi, “Sayıştay’ın 2007’de belediyede 17 bin dosya incelediğini ve bu dosyalardan 27 tanesinin sorgu konusu edildiğini” bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun “Sayıştay’ın sadece 2007 denetimleri için geldiği ve olağanüstü rakamlarda kamu zararı tespit ettiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



Kira gelirleri tahsil edilemiyor



Belediyenin kira gelirlerini de tahsil edemediği belirlendi. Buna göre, Feshane’deki kiraların tahsil edilmemesi nedeniyle 1 milyon 902 bin 461 TL zarara uğrayan belediye, Galata Köprüsü’nün altındaki; Beyoğlu, Şişli ve Tuzla’daki bazı mülklerinin tahsil etmediği kira gelirleri nedeniyle yine 1 milyon TL’yi aşkın zarara uğradı.



İhale edilmediğinden ya da piyasa fiyatlarının çok altında kiralanması nedeniyle Bakırköy’deki 2 bin 687 metrekarelik arsa, Büyükada’daki plaj ve tesislerden 500 bin TL’ye varan zarar oluştu. Büyükşehir atık su kanalları işleri nedeniyle de devleti 50 milyon TL zarara uğrattı.



İşte kamu zararı yazan işlemler



Kılıçdaroğlu’nun analiz ettiği raporlara göre, belediyenin rekor zararını “Diğer Gelirler” başlıklı bölüm oluşturuyor. Toplamda 143 milyon 702 bin YTL kamu zararı tespit edildiği bölümde, “emlak vergisinden alınan pay, meskenlerin taksitle yapılan mal satış bedeli, çevre temizlik vergisinden alınan işyeri payı, ortak altyapı hizmetleri için diğer kurumlardan alınan bütçe payları” başlıkları yer alıyor. Raporlarda yer alan, en yüksek kamu zararı oluşan bazı işler şöyle:



- Kağıthane-Piyalepaşa-Bomonti-Dolmabahçe-Karayolu tünellerinin inşaat işleri ve elektro mekanik işleri olarak iki ayrı başlıkta toplam 600 bin TL,

- Büyükşehir’in “taşınmaz mal kira, ilan ve reklam gelirlerinden” 143 milyon 702 bin TL,

- Kişi borcu olarak kayıtlı bulunan belediye alacağının tahsil edilmemesi nedeniyle 143 milyon TL,

- Vergi gelirlerinin tahsilinin yapılmaması nedeniyle 7 milyon 746 bin TL,

- Tarihi yarımada, Eminönü ve Fatih ilçeleri sit alanları, 1/1500 ve 1/1000 ölçekli koruma planları doğrultusunda “Kentsel Koruma Yenileme ve Dönüşüm Kapsamında Ekonometrik Model Oluşturulması Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi” başlıklı iş nedeniyle 7 milyon 369 bin TL,

- İstanbul genelinde deniz araçlarının atıklarının alınması ve atık kabul tesisinin işletilmesi nedeniyle 2 milyon TL,



Tünel inşaatı



- Piyalepaşa tünelinin inşaatı nedeniyle 53 bin TL, tünelin elektro manyetik işleri için 594 bin TL,

- Avcılar Denizköşkler sahilindeki inşaat nedeniyle 119 bin TL,

- İstanbul kent içi trafik sinyalizasyonu bakım ve onarımı 171 bin TL,

- İstanbul geneli kıyıların ve denizlerin temizliğinin yapılması 210 bin TL,

- Fatih spor kompleksi inşaatı 470 bin TL,

- Florya Akvaryum inşaatı nedeniyle 497 bin TL,

- Asya yakasındaki ana arterlerin, yolların, meydanların, geçitlerin süpürülmesi, yıkanması ve çıkan artıkların taşınması ve görüntü kirliliğinin giderilmesi 920 bin 398 TL. Aynı işlemlerin Avrupa yakasındaki zararı 6 milyon TL,

- Amatör spor kulüplerinde malzeme dağıtım şöleni organizasyonu işi nedeniyle 215 bin 925 TL,

- 196 adet tepe lambalı binek araç kiralama işinin ihaleyle değil, doğrudan temin yoluyla yapılması nedeniyle 893 bin TL,

- Sultançiftliği Çeşme Durağı Kavşağı’ndan 4 bin TL,

- Ümraniye Alemdar-Yenidoğan-Taşdelen beldeleri semt parkları yapımından 2 bin TL,

- Eminönü Şerefiye Sarnıcı ve Beşiktaş tarihi su deposu restorasyon inşaatından 286 bin TL,

- Bağcılar-Güneşli-Tem bağlantı yolu kavşağı inşaatından 146 bin TL,

- Sarıyer Deresi dere ağzı ıslahı inşaatından 81 bin TL,

- Maltepe İDO iskele ve terminal binası inşaatından 55 bin TL,

- Gülhane Parkı tarihi yapıların onarım ve restorasyonu-1. Etap Çevre Düzenlemesi Tamamlama inşaatından 218 bin

- Sarıyer Büyükdere Caddesi Oto Sanayi Sitesi kavşağı ve bağlantı yolları inşaatından14 bin TL,

- Ümraniye Hatboyu Caddesi yol ve altyapı tesisleri inşaatından 32 bin TL,

- Ayazağa Kavşağı yol ve ortak altyapı inşaatından 72 bin TL,

- Eski Halkalı çöplüğü alanında şehir parkı düzenleme inşaatından 29 bin TL,

- Topkapı Şehir Parkı Anadolu Bölgesi inşaatından 83 bin TL,

- İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün personel alımından 783 bin TL,



İhalesiz kiralama



- “Başakşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması” sonucu dereceye girenlere verilen ödüllerden gelir vergisi kesintisi yapılmaması nedeniyle 156 bin 200 TL,

- Sarıyer-Emirgan Parkı içindeki Beyaz Köşk’ün Kültür Bakanlığı’nın izni olmadan, ihalesiz olarak Kartal Kültür Merkezi içinde bulunan kafeterya ve büfeleriyle birlikte belediye şirketi Beltur A.Ş.’ye 5 yıllığına kiralanmasından dolayı 154 bin TL,

- Mülkiyeti belediyeye ait Küçükyalı Çamlık’taki Eski Belediye Plajı Çamlık Büfe, tuvalet ve çay bahçesini 3 yıllığına kiralayan kiracı Dere İnşaat Turizm Sanayi ve Limited Şirketi’nin söz konusu yerlerin 2007 yılına ait 8 aylık kirasını ödememesi, ödenmeyen kira tutarlarına gecikme faizi uygulanarak tahakkuk işleminin yapılmaması nedeniyle 426 bin 423 TL,

- Belediye yöneticilerinin İngilizce eğitimi kursunun belediye bütçesinden karşılanmasından dolayı 29 bin TL.



