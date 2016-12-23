Kılıçdaroğlu hükümetten 'IŞİD videosuyla' ilgili açıklama istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün rehin aldığı iki Türk askerini yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntüleriyle ilgili hükümetten açıklama beklediklerini söyledi.

IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından Perşembe akşamı 19 dakikalık bir video yayımlandı.

Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor.

IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor.

Kılıçdaroğlu ise Uşak'ta, 'CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada bu videoyu hatırlarak şunları söyledi:

"Görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığı görüntüler var. Başlarına kurşun sıkıldığı görüntüleri var.

"Hükümetten cevap bekliyoruz. 'Olayı inceliyoruz' diyorlar, inceleyin ama ben cevap bekliyorum. Suriye'yi başımıza bela ettin, hesabını da vereceksin".

BBC Türkçe'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söylemişti.