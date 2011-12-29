Kılıçdaroğlu: Hükümetten açıklama bekliyoruz

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Kılıçdaroğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel yılbaşı buluşmasında gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.Irak sınırında meydana gelen olayla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "35 yurttaşımızın hayatını yitirmesiyle ilgili hükümet kanadından şu ana kadar bir açıklama gelmemesi şaşırtıcı. Her ne kadar AKP MKYK'sının toplanmasından sonra sayın Hüseyin Çelik bir açıklama yaptıysa da, bu açıklama partiyi ilgilendiren bir açıklama. Hükümetin bu konuda sorumlulukları var. Dolayısıyla hükümetin açıklama yapmasını istiyoruz. Bu, sayın Başbakan olabilir, İçişleri Bakanı olabilir, Milli Savunma Bakanı olabilir. Olayın aydınlatılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından bir açıklama gerekiyor. Genelkurmay'ın açıklaması bizi fazla ilgilendirmiyor. Çünkü o açıklama, devletin bir kurumuna ait açıklama. Bizim muhatabımız doğrudan hükümet, siyasi iktidar. Siyasi iktidarın sorumluluğu var. Bu sorumluluğun bilincinde olarak açıklama yapması gerekiyor."