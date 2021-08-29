Kılıçdaroğlu: Hükûmet iklim değişikliği konusundaki uyarıları dinlemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz’deki orman yangınlarında koordinasyonsuzluk ve hava desteğinde yetersizlikler yaşandığını belirterek, “Ormanın, suyun, denizdeki balığın siyaseti mi olur? Kanun ne diyor, orman yangınları ile mücadele vali tarafından yönetilir. Ancak kısır çekişmelerden dolayı bu yönetim işi düzgün yapılamıyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Emre Şentürk'ün haberine göre, “Küllerimizden Doğuyoruz” temalı 2. Orman Yangınları Çalıştayı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, THK’nin etkisizleştirildiğini belirterek “İklim değişikliği konusunda yıllardır tüm dünyadan ve ülkemizdeki akademisyenlerden uyarılar geliyor. Akdeniz havzasında yangınların olacağı ve önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bu önlemleri kim almalı? Yangınlar sadece Türkiye’de mi oldu? Hayır. Akdeniz havzasında İspanya’dan her yere kadar yangınlar çıktı. Biz neden büyük kayıplar veriyoruz? Uyarılar yapılmasına karşı hükümet bu uyarıları dinlemedi. Sağlıklı bir yangın söndürme filosu olmazsa yangını nasıl söndüreceksiniz? Geçmişte yangın filosu vardı. THK ve Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol vardı. Uçaklar yangın çıktığı anda kalkar yangını söndürürdü ve çoğu zaman yangın çıktığı bile bilinmezdi. THK ve Orman Genel Müdürlüğü’nün hiçbir koşula bağlı olmaksızın birlikte orman yangınlarını söndürme konusunda çalışmaları gerekir” ifadesini kullandı.