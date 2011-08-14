-Kılıçdaroğlu: Hesap sorulmayacak İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul ilçe teşkilatı başkanlarıyla biraraya geldi. Kılıçdaroğlu, Mövenpick İstanbul Otel'deki toplantıya gelişi sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, toplantıda, ilçe başkanlarıyla biraraya gelerek genel bir durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti. ''Hesap sorulacak şeklinde bir söylenti var. Doğru mudur?'' sorusuna yönelik de Kılıçdaroğlu, ''Hesap sorulmayacak. Hep beraber oturup tartışacağız. Konuşacağız'' diye konuştu. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil, İl Başkanı Bahri Şahin ile ilçe başkanları katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.