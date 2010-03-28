Kılıçdaroğlu: Hesap soracağız

T24- CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, ''İşsizlik ve yoksulluk devam ederken Başbakan anayasa değişikliği yapmak istiyor. Tayyip bey, CHP iktidara geldiğinde kendisinden hesap soracağından korkarak, bu değişiklikleri getiriyor. Ama unutmasın, hangi hakimi getirirse getirsin biz ondan hesap soracağız'' dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki CHP Çankırı İl Kongresi'ne katıldı.



Kongrede yaptığı konuşmada, CHP iktidarında siyasal ahlak yasasını çıkartacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, yasanın ardından dokunulmazlığın kalkacağını, dolandırıcıların Meclis'te olmayacağını söyledi.



''CHP'nin hiçbir konuda çözüm önerisi üretmediği'' yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



''Kuyruğa vatandaşları dizip, makarna, kömür dağıtıyorlar. Yoksulluğu bu şekilde teşhir ediyorlar. Yoksullukla mücadele için aile sigortasını geliştireceğiz. Her ay ailede kadının banka hesabına bir miktar para yatacak. Bu sayede kimsenin gururu ile oynanmayacak.''



Türkiye'de herkesin inancını özgürce yerine getirdiğini ama bazı kesimlerin dini siyasete alet etmeye devam ettiğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biri çıksın 'ben özgürce inancımı yerine getiremiyorum' desin onun inancını özgürce yerine getirmesi için ben mücadele vereceğim'' diye konuştu.



CHP Yalova Milletvekili İnce ise Anayasa paketini içinde 100 gram domuz eti olan kıymaya benzeterek, ''Şuradan evinize giderken, 1 kilo kıyma alsanız, ben de içerisine 100 gram domuz eti koysam yer misiniz? Anayasa paketi de işte böyle. Anayasa paketinin içinde 100 gram domuz eti var'' dedi.