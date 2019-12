-Kılıçdaroğlu: Her türlü desteği vermeye hazırız TBMM (A.A) - 17.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün engellenmesi konusunda CHP olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını, ancak öncelikle AK Parti'nin kafasının bu konuda net olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırı ve Hükümetin terörle mücadele konusundaki açıklamalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, ''Hükümetin, (Ramazan sonrası göstereceğiz, ramazan sonrasında gerekli önlemleri alacağız) şeklindeki söylemini doğru bulmadığını'' söyledi. Bugün yine şehit haberlerinin geldiğini, Çukurca'daki hain saldırı ile ilgili haberin, TBMM Başkanı Çiçek ile görüştükleri sırada ulaştığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Eğer 8 yıldır iktidardaysanız, hala bugüne kadar bir önlem almadıysanız, aldığınız önlemi kamuoyu ya da diğer siyasi partilerle paylaşmadıysanız, toplumsal mutabakat sağlamadıysanız, terörle mücadelede başarı elde edemezsiniz'' dedi. Gelinen noktada AK Parti'nin 8 yıllık süreçte terörle mücadelede başarılı bir sonuç elde edemediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Yapılması gereken, toplumsal bir mutabakatı sağlamaktır. Defalarca söyledik, terörün engellenmesi konusunda CHP olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Ama önce AKP'nin kendi kafasının net olması lazım. Mücadeleyi hangi yöntemlerle yapacağını bilmesi lazım. Öyle anlaşılıyor ki 8 yıllık çabanın sonucunda herhangi bir yol katetmemişler. Geldikleri nokta, 'Yine şehitlerimiz var, ramazanın bitmesini bekliyoruz...' olacak şey değil.'' Kılıçdaroğlu, ''Ramazandan sonra bir sınır ötesi operasyon bekleniyor mu'' sorusuna ''Bilmiyoruz. Neyi düşündüklerini bilmiyoruz. Değişik yorumlar yapılıyor. Biz de o yorumları takip ediyoruz'' yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Hükümetin, terörle mücadele ile ilgili bilgilendirmesi konusunda, Meclisin olağanüstü toplanması için imza toplanması söz konusu olabilir mi?'' sorusu üzerine, ''Ona bakacağız. Parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırmak önemli bir şey. Bir değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirmeden sonra görüşümüzü kamuoyu ile paylaşacağız'' dedi. -Tutuklu milletvekilleri- TBMM Başkanı Çiçek ile görüşmesinin içeriğine yönelik soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, görüşmede tutuklu milletvekilleri ile ilgili konunun da gündeme geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Kendisinin de belli bir rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Bunu da bize ifade etti. Ama biz, bunu kamuoyu ile de paylaşmasını istedik. Çünkü halk bunları seçti. Bunlara kamu görevi verdi. Kamu görevini parlamentoda yapacaklar ama bu görevi yapmaları engelleniyor. Düşünün çok kritik bir oylama oldu. Bu oylamada her milletvekilinin oyu önemli. Ama 8 milletvekili hapiste ve kritik oylamada beklediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bu doğru değil. Kaldı ki bizim, ''tutuklu milletvekilleri yargılanmasın'' diye bir önerimiz hiçbir zaman olmadı. Bunlar gelir, görevlerini yaparlar. Duruşma zamanı giderler, sanık kürsüsüne çıkarlar, savunmalarını yaparlar. Bu konuda hiç kimsenin bir tereddütü yok zaten.'' Kılıçdaroğlu, ''Meclis Başkanı bu konuda bir adım atacağını ifade etti mi?'' sorusu üzerine, ''Hayır. Meclis Başkanı, 'Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım' diye bir ifadede bulunmadı. Ama her milletvekilinin gelip parlamentoda görev yapması işin doğasında olan bir şey. Ancak Anayasa ve uluslararası sözleşmelere rağmen bir engelleme var. Bu engellemelerin belli çevrelere hatırlatılması gerekiyor. Sayın Meclis Başkanı da bu konuda bir çalışma yapıldığını ifade etti. Egemen Bağış'ın bir açıklamasından söz etti'' diye konuştu. Görüşmede, yeni anayasa çalışmasına ilişkin konunun da gündeme geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, Çiçek'in, anayasa hukukçuları ile bir toplantı yapacağını, parlamentoda bir uzlaşma komisyonu oluşturacağını ifade ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kendilerinin de bir uzlaşma komisyonu kurulması halinde katkıda bulunacaklarını söylediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, mektupla randevu talep edeceği yönündeki haberlerle ilgili soruya, ''Mektuplu diplomasi başlıyor herhalde. Öyle anlaşılıyor. Mektuba gerek yok. Eğer gelmek isterse özel kalemler görüşürler, takvim ayarlarlar ona göre görüşülür. Ama Sayın Başbakan ille de 'mektup yazacağım' diyorsa, mektup da yazabilir'' yanıtını verdi. Terörle mücadele kapsamında valilerin yetkilerinin artırılacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, valilerin zaten yetkileri olduğunu, askerin, valinin izni olmadan bir operasyon yapamayacağını ifade ederek, ''Ama 'terörü önleme konusunda ek yetkiler verilsin' deniliyorsa, bu yetkilerin ne olduğunu yasa geldiğinde görmüş olacağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, MYK ile ilgili bir soru üzerine, yeni MYK ile yollarına devam edeceklerini, bu MYK'da olmayan arkadaşlarının bilgi ve deneyimlerinden de yararlanacaklarını ifade etti.