Kılıçdaroğlu: Her insanda olduğu gibi sağ adaylar da değişmiş olabiir

T24

‘Kadınlar devrimi’



‘Tek hizmet vekil olmak değil’

Alevi partisi söylemine tepki

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nden Utku Çakırözer'e yaptığı açıklamalar şöyle:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listesinde bir tasfiyeyi amaçlamadıklarını ifade ederek, “Yeni, genç kadrolara yer verilmesi gerekiyordu. Değişim, yenilenme zamanı gelmişti. Dinamizme ihtiyacımız vardı” dedi. Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Kadın devrimini yaşatacağız. Listelerimizde seçilecek yerlerden 38 kadın aday var. Oylar arttıkça sayı artacak” diye konuştu.Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listelerini değerlendirdi. Eski Genel Sekreter Önder Sav’ın liste dışında kalmasına ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, “CHP’de şu ekip bu ekip gibi bir anlayışla arkadaşlarımıza bakmıyoruz. Bir bütünlük içinde hareket eden bir partiyiz” diye konuştu.Hikmet Çetin, Murat Karayalçın gibi isimlerin listede olmamasına değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Hepsine son derece saygılıyız. Tasfiye anlayışı söz konusu değil, toplumun beklentilerine uygun bir liste yaptık.”Kadınlara da seslenen CHP lideri, “CHP, Türkiye’ye kadın devrimini yaşatacak. Seçilebilecek yerlerde 38 kadın aday koyduk. Kadınların bu devrimi iyi izlemelerini istiyorum” dedi. Sinan Aygün’ün listede yer almasının bazı PM üyelerince eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bütün hesapları incelenmiş MASAK’ın yazıları var. Yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmış. Önyargılardan uzak değerlendirdik” dedi. Kılıçdaroğlu Aydın Ayaydın’ın adaylığını da “Saygın bir gazeteci. Yazılarını da hepimizi biliyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun mesajları şöyle:Bu arkadaşların hiçbirini Ergenekon sanığı olarak görmüyoruz. Her birini kişisel yetenekleri nedeniyle aday yaptık. Örgütlerden talep vardı. Tutuklu olmaları seçilmelerine engel değil. Savcıdan kâğıt alıp geliyorlar.Sayın Haberal’ın ailesi Zonguldaklı olduğu için Zonguldak’tan adayımız. (Demirel telkini iddialarına ilişkin) Şunun ya da bunun telkini denilmesi yanlış olur.Her insanda olduğu gibi onlar da değişmiş olabilir.Bu liste bilgi birikimiyle öne çıkan bir listedir. CHP için hep şu söylenirdi. Hep aynı kişi hep aynı söylemler denirdi. İşte şimdi değişimin adresi olarak CHP’yi gösteriyoruz. Bu isimler her alanda kendini kanıtlamış insanlardır. Bu liste ile hedefimiz yüzde 40. Tanınmayan isimler araziye çıkacak, kendilerini halka anlatacak.Kılıçdaroğlu “Teşkilatlar çalışacak mı” sorusuna, “Hepimiz örgüt içindeyiz. Milletvekili olmak güzel ama halka hizmetin yolu ille de vekil olmak değildir. Gençlerin daha fazla konuşmasını istiyoruz. Biraz daha pişmelerini istiyoruz” yanıtını verdi.Listelerin açıklanmasının ardından bazı partililerin listeyi eleştirmesini de değerlendiren CHP lideri, “Duygusal tepkiler. Olağan karşılıyorum” dedi. CHP’nin Alevi partisi olduğuna ilişkin söylemleri de sert dille eleştiren Kılıçdaroğlu, “Siyasette söyleyecek sözü olmayıp, onurunu ayaklar altına alıp çiğnemekten zevk alan kişiliksiz, aşağılık insanlar bu tür söylemleri kullanır. Siyaset terbiyesi olmayan bu tür insanların ülkeyi yönetme konusunda sözleri olamaz” diye konuştu.