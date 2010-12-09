Kılıçdaroğlu: Her benzin istasyonu vergi dairesi oldu

T24

Bakan petrol fiyatlarına bağladı

Benzin fiyatları son zamla birlikte 4 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Son zamma anamuhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. İzmir'de zammı değerlendiren CHP lideri, dünyanın en pahalı benzininin Türkiye'de kullanıldığını söyledi."Seçmen sandığa giderken bunu düşünsün" diyen Kılıçdaroğlu, benzinden alınan vergiyi de eleştirdi. "Vergi daireleri kapatılsın, zaten her benzin istasyonu vergi dairesi oldu" diye konuştu.Öte yandan Enerji Bakanı Taner Yıldız, benzin fiyatlarının 4 liranın üzerine çıkmasını uluslararası piyasalarda yükselen petrol fiyatlarına bağladı.Akaryakıttaki vergi oranlarının yüzde 70'ler civarında olduğunu hatırlatan Yıldız, "Bu oranlar Maliye Bakanlığı'nca tekrar incelenebilir" dedi.Akaryakıt fiyatlarında yapılan son artışla birlikte 95 oktan benzinin litresi 3,87 liraya, 97 oktanın ise 4,01 liraya çıkmıştı.