-KILIÇDAROĞLU: HEP BERABER 'HAYIR' DİYECEĞİZ DENİZLİ (A.A) - 21.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ülkemizi seviyorsak, geleceğimizi düşünüyorsak, bize dayatılan bu anayasaya hep beraber 'hayır' diyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Denizli'de 29 Ekim meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Miting alanında ''Başbakan Kemal'' şeklinde atılan sloganlara karşılık Kılıçdaroğlu, ''Sizler Başbakan diye bağırdığınız zaman Recep Beyin ezberi bozuluyor, ezberini bozduk, kimyasını bozduk, sizin oylarınızla Recep Beylerin düzenini de bozacağız'' dedi. Başbakan'ın 2 Aralık 2002'de Denizli'de yaptığı konuşmayı anımsatan Kılıçdaroğlu, ''(Vatandaşın kendisine gelmesini sağlayacağız, vatandaş oh be aradığım hükümeti buldum diyecek) diyor. 2002-2010 aradan 8 yıl geçti. Vatandaş, 'Oh be huzur içindeyim, helal olsun aradığım hükümeti buldum' diyor mu? İşte Recep Beyin duyması gereken 'hayır' buydu. Sen geleceksin Denizli'ye '3 yıl bana süre ver' diyeceksin, 3 yıl boğazını sıkacak, ondan sonra sorunlarını çözecek, rahatlayacaksınız. Oysa şimdi 2010'dayız vatandaşın boğazı biraz daha sıkılmış durumda, nefes alamıyor vatandaş. İşsizlik var, yoksulluk var'' dedi. -''...SEVSİNLER TERBİYENİ''- Konuşmasında sık sık anayasa paketinin içeriğine de değinen Kılıçdaroğlu, ''Neden 'hayır' denmesi gerektiğini'' anlattı. Erdoğan'ın konuşurken sık sık ''Ya bir şey söyleyeceğim ama benim terbiyem müsaade etmiyor'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Sevsinler senin terbiyeni, Allah aşkına sen çiftçiye demedin mi 'Ananı da al git' diye. 'Sahtekar' dersin, 'şerefsiz' dersin, 'ananı al git' dersin, sonra dersin ki 'Benim terbiyem müsaade etmiyor.' Demek ki başka bir şey olsaydı kim bilir sen daha neler söyleyecektin'' dedi. Anayasa değişikliği ile sendikaların özelleştirme sırasında kamu yararı olmadığı gerekçesi ile dava açma yetkilerinin ellerinden alınacağını savunan Kılıçdaroğlu, değişikle kamu mallarını birilerine peşkeş çekmenin yolunun açılacağını iddia etti. Başbakan Erdoğan'ın Anayasa değişikliği ile ''12 Eylül'ü yapanlardan hesap soracağı''nı söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, ''İnanıyor musunuz? Bende inanmıyorum, zaten Adalet Bakanı da inanmıyor, 'Aradan 30 yıl geçti, zaman aşımı var' diyor. 27 Nisanda hükümete muhtıra verildi. Sen darbeci mi arıyorsun? Bak sana muhtıra verildi, niye hesap sormuyorsun? Hesap soramazlar çünkü çıkar işbirliği var orada, dünyanın hangi ülkesinde bir paşa hükümete muhtıra verir, o hükümet de çıkar paşaya zırhlı araba alır'' şeklinde konuştu. -''...12 EYLÜLDE ÖYLE GÜZEL BİR KAHVE YAPIN Kİ 40 YIL HATIRINIZI UNUTMASINLAR- Kılıçdaroğlu, Denizli'deki icra dosyası sayısının 2007'de 59 bin 688 olduğunu, geçen yıl ise bu sayının 100 bin 402'ye yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Ülkemizi seviyorsak, geleceğimizi düşünüyorsak, bize dayatılan anayasaya hep beraber 'hayır' diyeceğiz. 'Hayır' diyeceğiz ki hayırsızlardan bu ülke kurtulsun Türkiye'nin önü açılsın. 'Hayır' diyeceğiz ki yeni bir demokratik özgür bir anayasanın yolu açılmış olsun. 'Hayır' demek Türkiye'nin önünü açmaktır. Güzel pankartlarınız var, 'Oyum kahverengi, oyum hayır', 'Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin' şeklinde. Bir şeyi unutmayın bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, bunlara 12 Eylül'de öyle güzel bir kahve yapın ki 40 yıl sizin hatırınızı unutmasınlar.'' Kılıçdaroğlu, seçmenlerden referandumda sandıklara sahip çıkmalarını da istedi.