Kılıçdaroğlu 'hayırlı bir iş için' cezaevine gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasında aldığı ceza kapsamında Hasdal Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin nikah şahidi olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de Hasdal Askeri Cezaevi’ne gidecek ve Kezban Merey ile cezaevinde evlenecek olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin nikah şahidi olacak.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP’nin cezaevlerini izleme komisyonu üyesi milletvekilleri Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir ve CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da Kezban Merey-Mehmet Ali Çelebi’nin nikahında hazır bulunacak. Kılıçdaroğlu, evlenecek çiftle birlikte Çelebi–Merey ailesini de kutlayacak ve mutluluklarını paylaşacak.

Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon davası kapsamında “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla 16 yıl 6 ay ceza almıştı.