Kılıçdaroğlu: Hayır deyin genel affı açın

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli'de “Referandumda 'Hayır' deyin, toplumsal mutabakatla doğudan batıya, kuzeyden güneye herkese genel affın önü açılsın” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:



- Tunceli sancılı bir coğrafyada yer alıyor. Bu coğrafyada herkesin özgürce, uygarca tartışabileceği, silahların sustuğu anaların ağlamadığı, gözyaşlarının dökülmediği herkesin aş ve işinin olduğu bir düzeni yaratmak için buradayız.



- Hayır deyin, özgürlüğe, kardeşliğe, doğudan batıya, kuzeyden güneye, toplumsal mutabakatla genel affın yolu açılsın. Biz toplumun her kesimini kucaklayacağız. Barışa kucak açacağız. Terörü, kardeş kavgasını bitireceğiz. Mühür sizde, kardeş kavgası bitsin. Hayır deyin barış gelsin.



- Başbakan, ‘neden Tuncelili olduğunu söylemiyorsun’ diyor. Şu anda Tunceli’deyim, Tunceliliyim. Sizin Kemaliniz size geldi. Hiç endişe etmeyin, Türkiye Dersim ile gurur duyacak. Ben Tunceliliyim, Hakkâriliyim, İzmirliyim. Önce insanım, insan. Ama Başbakan çıkıyor, 21. yüzyılda Hitler mantığıyla eline cetvel, pergel alıyor, insanın soyunu sopunu belirleyecekmiş. Kimsin sen, çekil o koltuktan.”





Büyükanıt’tan hesap soracağız



- Kenan Paşa’nın yapmaya cesaret edemediğini bunlar yapıyorlar. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum ki bunlar 12 Eylül’den hesap soramazlar. Hesap soracaksan önünde Yaşar Büyükanıt duruyor. Yürekli adamsan, şeref madalyası vermezsin, hesap sorarsın.



- Şimdi de çıkıp o muhtırayı veren paşayı savunuyorlar. Muhtıra veren paşadan neden hesap sormuyorsun? O muhtırayı veren paşadan hesabı da biz soracağız. Bunlar kendilerine muhtıra veren paşaya üstün hizmet madalyası verdiler. Rahmetli Aziz Nesin olsaydı buna inanamazdı.





Memleket morali



Memleketi Tunceli’ye ilk kez CHP Genel Başkanı olarak gelen Kemal Kılıçdaroğlu, hemşehrileri tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Kentin cadde ve sokakları Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları ve CHP bayraklarıyla donatıldı. Yaklaşık 20 bin Tuncelili saatler önceden miting alanını doldurdu. Kılıçdaroğlu, Kışla Meydanı’nda hazırlanan sahneye çıkarken izdiham yaşandı. Koruma polisleri Kılıçdarğlu’nu ezilmeden sahneye çıkması için zor anlar yaşadı. Kılıçdaroğlu, Elazığ’dan Bingöl’e giderken, 33 erin 1994’te şehit edildiği mevkiyi de ziyaret etti.





Babasının arkadaşı



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ’da miting alanına gitmeden önce, kendisini ziyaret eden babasının arkadaşı Yansur Seçkin’in elini öptü. Seçkin, 12 Eylül’de hayır oylarının çoğunlukta çıkması dileğinde bulundu.





Baykal kızmıştı



Kılıçdaroğlu, geçen mart ayında, CHP Grup Başkanvekili olarak Batman’da yaptığı bir konuşmada, “Toplumsal barışın bir parçası olacaksa genel affa ‘evet’ deriz” demişti. O dönem genel başkan olan Deniz Baykal, “Şu sırada böyle bir şeyin hiçbir ortamı yok. Bu sözler yanlış sözler” diye tepki göstermişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Bugünkü koşullarda bizim bir genel affın olabileceği gibi bir düşüncemiz söz konusu değil. Bugün terör var. Toplumsal barışın bir unsuru olarak gündeme gelirse CHP affa evet diyecektir. Yoksa af terörü sonlandırmanın bir unsuru değildir” diyerek, sözlerine açıklık getirmişti.





