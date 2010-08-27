-KILIÇDAROĞLU: ''HALKIN İKTİDARI İÇİN GEZECEĞİZ'' İZMİR (A.A) - 27.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt gezilerini sürdüreceğini, 6 Eylülde de İzmir'de halka hitap edeceğini belirterek, ''Halkın iktidarını kuruncaya kadar gezeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, 79. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışına katılmak üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanında, kalabalık partili grup tarafından karşılandı. Kruvaziyer turizmi çerçevesinde İzmir'e gelen turistleri gezdirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak yaptırılan üstü açık otobüse milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte binen Kılıçdaroğlu'na yol boyunca sevgi gösterilerinde bulunuldu. Balçova ilçesinde, çevre yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda partililer tarafından durdurulan Kemal Kılıçdaroğlu, otobüsten partililere seslenerek, 6 Eylül'de İzmir'e gelerek halka hitap edeceğini söyledi. İzmir'e halkın iktidarını kurmak için geleceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Halkın gücü için geleceğim. Adım adım Türkiye'yi geziyorum, gezmeye devam edeceğim. Halkın iktidarını kuruncaya kadar gezeceğiz, yorulmayacağız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.